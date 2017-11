Milan, Montella sposta Bonucci sulla destra

Vincenzo Montella ha sfruttato la sosta per le nazionali per studiare un nuovo assetto difensivo da far debuttare a Napoli: non si tocca il modulo a tre ma cambiano uomini e, soprattutto, posizioni. La novità più grande riguarda Bonucci e Romagnoli: in allenamento provato il capitano sul centro-destra con l'ex Roma centrale. Una soluzione che, nell'ottica del tecnico rossonero, permetterà a Bonucci di gestire meglio l'area in cui graviterà Insigne, contando sulla lettura difensiva e la bravura negli anticipi del numero 19.



Allo stesso tempo, si dovrebbe rivedere Romagnoli centrale come allo Stadium: quella volta fu per necessità, vista la squalifica di Bonucci, mentre questa sarebbe per scelta. Contro la Juventus, il difensore mancino ha mostrato buoni tempi di chiusura e non è mai stato preso alle spalle dagli avversari, da qui la convinzione di Montella di spostarlo al centro del trio. A sinistra, Rodriguez favorito su Zapata.