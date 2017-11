Milan, Montella: "Si sta male quando si perde, soprattutto così"

Vincenzo Montella non perde l'ottimismo, né la serenità. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Milan dopo la sconfitta di Napoli.



"Mi tengo questa prestazione, la squadra ha dimostrato un’ottima personalità e le trame sono in crescita. Si sta male quando si perde come stasera, in cui forse meritavamo qualcosa in più. Dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri ma ho visto un Milan presente: sono contento per la prestazione e arrabbiato per aver perso dopo aver giocato in questo modo".



"Tutte sconfitte contro le squadre che ci precedono? Le ultime due sconfitte le abbiamo fatte contro Juve e Napoli che sono squadre avanti a noi. Ma la partita a tratti è stata alla pari, per arrivare la loro livello ci vuole tempo: è un percorso che dobbiamo fare. Per arrivare a essere grandi nei risultati serve questo percorso, io sono convinto che la squadra stia migliorando. I risultati non stanno arrivando, la classifica faccio fatica a guardarla ma ora arriveranno gare alla nostra portata e dobbiamo fare risultato".



"In cosa deve migliorare il Milan? Premesso che giocando ogni tre giorni è difficile allenarsi ma questo non è un alibi, abbiamo bisogno di risultati imminenti e dobbiamo lavorare sempre su tutto. Dopo questo match la squadra deve migliorare davanti, dobbiamo essere più concreti e avere di più la porta nella testa".



"Gli obiettivi del Milan? Sono molto ottimista perché la squadra sta crescendo. Gli altri stanno andando fortissimo ma non potranno reggere questi ritmi. Abbiamo superato il nostro momento difficile e sono convinto che rientreremo in corsa per le prime 4 posizioni"