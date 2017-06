Milan, Montella: "Sfida ad alta difficoltà, voglio conferme dalla squadra"

Vincenzo Montella cerca la terza vittoria consecutiva con il Milan nella "sua" Firenze: "Abbiamo già scordato Sampdoria e Lazio, la difficoltà della partita è molto alta. E' importante vedere la crescita della squadra e se trova continuità". Sul blocco rossonero italiano e giovane: "Per un allenatore è bello vincere, con giocatori di qualsiasi nazionalità. Bisogna dare merito però al lavoro delle giovanili rossonere. L'aspirazione di un allenatore è di dare sempre qualcosa in più alla squadra. Io sono molto ottimista del mio lavoro".

Quindi una battuta sulla formazione che scenderà in campo al Franchi: "Se dovessero giocare gli stessi significa che abbiamo trovato la quadra, ma a me non piace far giocare solo undici calciatori, perchè nell'arco dell'anno ne servono molti di più. Domani è probabile che giochino gli stessi, ma non per questo significa che sia la formazione definitiva".

Poi il ritorno a Firenze ("Ci torno più che volentieri e sono ancora molto legato alla città, mi fermerò anche dopo la partita, questo la dice lunga su quanto mi sia piaciuto vivere li, dove ho ancora tanti amici") e i complimenti di Borja Valero ("Montella mi ha insegnato molto"): "Fa piacere, è stato uno dei simboli della mia Fiorentina".



I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma (99), Gabriel (1), Guarnone (75)

DIFENSORI: Abate (20), Antonelli (31), Calabria (96), De Sciglio (2), Ely (4), Gomez (15), Paletta (29), Romagnoli (13), Vangioni (21)

CENTROCAMPISTI: Bonaventura (5), Honda (10), Kucka (33), Locatelli (73), Montolivo (18), Pasalic (80), Poli (16), Sosa (23)

ATTACCANTI: Bacca (70), Lapadula (9), Luiz Adriano (7), Niang (11), Suso (8).

