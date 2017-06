Milan, Montella: "Senza Romagnoli dovremo farne tre..."

Non è una vigilia normale quella di oggi per Vincenzo Montella, che con una vittoria nel derby contro l'Inter potrebbe mandare i nerazzurri a meno 11 ed estrometterli di fatto dalla lotta per l'Europa: "Le sensazioni? Non posso dirle... Sarà una partita difficile che non bisogna sottovalutare. I giocatori devono restare concentrati perché l'Inter è una squadra di grandissimo valore. Nelle partite difficili i nerazzurri hanno sempre fatto bene e per loro questa è una partita difficilissima. Daranno il 100%".

"Se fossi arrivato da poco al posto di Pioli anche io avrei lavorato sul piano mentale essendoci poco tempo - ha continuato l'ex Aeroplanino in conferenza stampa - L'Inter credo che abbia giocatori che presi singolarmente possono insidiare anche la Juventus. E' una partita piena di insidie, non dobbiamo sentirci favoriti. Anche inconsciamente sarebbe un gravissimo errore, la classifica non deve farci fare questo errore. Bisogna affrontare la partita con la stessa rabbia agonistica e rispetto che avevamo prima della Juventus. Questo credo possa farci esprimere al meglio".

Qualche problema di formazione per Montella, che con ogni probabilità dovrà fare a meno di Romagnoli: "Pochissime speranze, non vogliamo rischiarlo - ha detto - Non abbiamo calciatori simili a lui, perché ha una buona visione di gioco e personalità. E quindi dobbiamo fare in maniera diversa. Zapata e Gomez hanno caratteristiche diverse, ma non è detto che non siano complementari con l'altro calciatore di reparto. Se ho già scelto? Sì (ride, ndr). Subiamo una media di due gol a partita senza Romagnoli? Allora dovremo farne tre" ha scherzato Montella. In attacco invece non sembrano esserci dubbi sull'utilizzo di Bacca, che non segna da 5 partite: "Non deve dimostrare niente, deve stare sereno. Anche Lapadula ha grande voglia di giocare e sicuramente avrà una chance. Io sono convinto che mi daranno quello che voglio: il gol".

"Se ho sentito Berlusconi? Non l'ho sentito - ammette Montella - ma è ancora lunga l'attesa. Non lo so se sarà il suo ultimo derby. Sicuramente è il mio primo e cresce la curiosità e l'emozione. Se faccio l'aeroplanino in caso di vittoria? Non sono così certo d'averlo detto. Me l'hanno estrapolato (ride). Ho qualche kg in più ora, ho paura di cadere e planare in qualche posto sbagliato. Jovetic? Il mercato è lontanissimo, non è il momento di parlarne. lo ritrovo molto volentieri. Le parole di Marotta su Donnarumma? Nessun fastidio, il calcio è globale e si parla anche di mercato. E' lecito e ci si fa l'abitudine".