Milan, Montella: "Sento aria di svolta. Bonucci non è un problema"

La prova del nove. Dopo la sofferta vittoria in Europa League contro il Rijeka, il Milan di Montella ospita a San Siro la Roma. I rossoneri devono riscattare il ko di 7 giorni fa sul campo della Sampdoria che tanto aveva fatto arrabbiare la dirigenza del club di via Aldo Rossi.



"Il Milan si è sbloccato, si sta liberando mentalmente e allontanando l'ansia. Sento aria di svolta. Giovedì contro il Rijeka mi è piaciuta la reazione avuta sul 2-2, eravamo una squadra ferita ma allo stesso tempo coraggiosa. In quel momento abbiamo vissuto un'esperienza e capito cosa avevamo bisogno di tirare fuori. Questo nuovo spirito deve restare addosso ai giocatori'' sottolinea il tecnico milanista alla vigilia del match.



Il momento non è dei migliori ma Montella allontana le nubi: "Le critiche? Mi sembra tutto ingigantito. Quando si fa una rivoluzione bisogna fare scelte immediate, pensando più al risultato che alla crescita. È come una casa da ricostruire. Siamo partiti dalle fondamenta che sono i giocatori, abbiamo verniciato qualche parete e poi la arrederemo. Solo alla fine potremo metterci davanti alla tv e divertirci. Nessuna squadra che ha rivoluzionato il proprio organico è stata vincente subito, raggiungendo gli obiettivi. Alleno il Milan, so che devo supportare alcune esagerazioni. Se siamo uniti, quest’attesa si dimezza, altrimenti ci vorrà più tempo. Devo stimolare e tranquillizzare i giocatori, la maggior parte di loro non ha la storia del Milan, devono essere più liberi e leggeri, oltre che determinati".



Nel mirino, a causa delle ultime prestazioni, è finito capitan Bonucci: "Non è un problema e mai lo sarà, è un valore e lo sarà ancora di più. E’ il primo che sa di dover migliorare, in rosa è l’unico calciatore che ha vinto. Sul primo gol del Rijeka non è stata colpa sua, non doveva trovarsi lì, è la squadra che ha sbagliato. Non ci siamo assolutamente pentiti di averlo acquistato, siamo particolarmente contenti"



Avanti tutta dunque con il 3-5-2: "Facciamo solo piccoli accorgimenti ma questo è l'assetto che ci dà maggiori sicurezze. La linea ormai è questa, è delineata". Il Diavolo non cambierà aspetto contro un avversario di spessore: "Hanno perso solo una partita, quindi c'è poco da dire. Possiedono un attacco super e vorremmo diventasse uno scontro diretto per piazzamenti importanti. Lo scorso anno, ad esempio, ci sono arrivati davanti di più di 20 punti, quindi vorremmo che sia gara vera anche per i nostri tifosi".



Allontanate quindi le voci su presunti dissapori con il ds Mirabelli: "Con lui c'è un rapporto veramente splendido. Sia professionalmente che personalmente, e ahime sto più con lui che con mia moglie (ride, ndr). C'è davvero una grande sintonia, mi dà il suo supporto ma senza essere invasivo. Sto veramente come un pascià. Non so da dove siano uscite queste storie di liti e crisi interne, sono tutte inventate".



Infine sul nuovo preparatore dopo la fine del rapporto con Marra: "Adesso non ci penso. Prima sto sulla partita, poi durante la sosta si sistemerà la situazione. Giochiamo ogni 3 giorni, ci alleniamo giocando. Non ci serve più di tanto, nulla è più allenante delle partite".