Milan, Montella scende in campo: incontro con il papà di Donnarumma

Un altro segnale di disgelo. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport Vincenzo Montella, insieme al padre Nicola, ha fatto visita a casa Donnarumma a Castellammare di Stabia. Il tecnico del Milan ha incontrato il papà di Gigio, Alfonso, per provare a riportare il sereno tra le parti e ricondurre i discorsi relativi al rinnovo del contratto dell'estremo difensore su un lato più umano e meno professionale.



Con ogni probabilità Mino Raiola è stato informato del tentativo rossonero anche perché i contatti diretti con i familiari di Donnarumma senza passare dalla sua 'mediazione' lo avevano fatto infuriare nelle scorse settimane. Il 18enne resta amareggiato per la vicenda come ha confessato nella giornata di ieri il cognato e dunque la ricucitura rimane difficile ma non impossibile.



Il Milan ha deciso di interrompere per il momento la ricerca di un altro portiere e sembra aver cambiato atteggiamento senza dare più 'ultimatum' e scadenze al proprio numero 1, impegnato con l'Under 21 negli Europei in Polonia. Le prossime settimane sono destinate comunque a essere decisive.