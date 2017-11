Milan, Montella: "Sarò ancora io l'allenatore"

Vincenzo Montella non si perde d'animo. Lo 0-0 deludente di Atene ha lasciato intatta la sua fiducia sul Milan e il suo ottimismo per il prosieguo dela stagione. Ecco le sue principali dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato col Sassuolo.



"Se noi tornassimo a correre e davanti qualcuno pareggia, si può certamente accorciare. Ora vanno tutte forti, ma non penso possano proseguire così. La risalita per il quarto posto è possibile. Abbiamo enormi potenzialità ma ancora non riusciamo a capire i momenti all'interno della gara. Se la partita si incanala nel verso giusto possiamo battere tutti, mentre se va verso altre direzioni fatichiamo. Questa è la mia analisi".



"Situazione aggravata? Non penso proprio. Abbiamo battuto il Chievo e pareggiato ad Atene, perdendo solo contro la Juventus. I ragazzi sono pronti, voglio lavorare e migliorare ancora. Non sono preoccupato. E non sono stanco delle voci. Sono concentrato e battagliero, pensando solo al Milan. Il calcio è fatto di alti e bassi, si può anche fare il percorso di adesso dal momento di questi giorni a situazioni migliori".



"Tiriamo tantissimo ma facciamo pochi gol, questa è la situazione. Come si migliora queste statistiche? Giocando sereni, solo così tireremo fuori tutte le nostre qualità. Dobbiamo fare di più. Ad Atene abbiamo creato meno rispetto alle altre, ma in generale dobbiamo essere più mobili e più veloci fin dai primi passaggi dell'azione".



"La società continua a difendere il mio operato, lo stesso Mirabelli l'ha fatto l'altro giorno prima di Atene. Ho ancora un contratto valido, mi sento coinvolto in questo progetto e sono certo di riuscire a portarlo avanti. Se mi permettete una battuta, quando sono in prima pagina usatelo bene Photoshop perché avete tolto troppi chili a Gattuso nelle foto stamattina, gli voglio bene ma non è così. Ci sarò alla vigilia di Napoli? Certo che sì, perché non dovrei esserci? Domani vinceremo come abbiamo vinto a Verona"