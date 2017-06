Milan, Montella: "Romagnoli recuperato. Lapadula? Ha voglia di essere protagonista"

Il Milan si appresta ad affrontare l'Empoli in trasferta nell'anticipo del sabato, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Vincenzo Montella, pronto dunque a tornare nello stadio che lo ha visto muovere i primi passi da calciatore, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match.

Come di consueto, l'allenatore rossonero rilascia in anteprima alcune dichiarazione a Milan TV: "Ho visto tante partite dell'Empoli, è una squadra organizzata difensivamente, in grado di giocare bene. Dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento nei minuti finali, concediamo troppe occasioni ai nostri avversari. Dobbiamo lavorare su questa situazione". Sui convocati: "Romagnoli è recuperato e può giocare dal primo minuto. Bertolacci è stato fuori tanti mesi, lo ritroviamo con grande piacere".



Sempre sulla partita, ma in conferenza stampa: "Voglio una squadra che conosca bene le difficoltà del match. L'Empoli anche quest'anno ha dimostrato ottima organizzazione. Gioca bene a calcio e ha subito lo stesso numero di gol nostri, nonostante la goleada subita nell'ultimo turno contro la Fiorentina". Sul momento della squadra: "Facciamo bene tante cose, ma si può fare meglio. Siamo una squadra molto altruista e a volte per troppa generosità non facciamo i movimenti giusti. A volte ci abbassiamo troppo".



Montella si sofferma anche su alcuni singoli: "Suso? sta avendo grande continuità, ma credo possa stare ancora di più nella partita. Tutti i giocatori stanno partecipando alle vittorie della squadra. Bacca? È prematuro parlare di mercato, spesso a gennaio si fanno operazioni solo negli ultimi giorni. Bacca sta facendo la sua parte in questo Milan. Lapadula? Sta bene, ha una voglia incredibile di essere protagonista. Per caratteristiche dell'Empoli, può starci bene Luiz Adriano. Kucka? A livello nervoso è forse un po' in calo, mentre a livello fisico sta bene. Valuterò in queste ore. Gustavo Gomez? Deve crescere ancora, ma è chiaro che deve migliorare ancora tanto. È un ragazzo su cui si può lavorare".



In chiusura, un commento sulle parole di Berlusconi: "Certe cose le ha dette anche a me, ma le parole del presidente non si commentano mai come dice sempre Galliani. Io credo che non ci sia un modulo che ti fa vincere. Io comunque ascolto sempre quello che dice il presidente. Il cambio di società? Io devo pensare solo alla partita di domani. I ragazzi li vedo concentrati, hanno voglia di vincere: direi che è il massimo per un allenatore".