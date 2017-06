Milan, Montella risponde a Berlusconi: "So cosa pensa da tempo"

"Nutro grande rispetto per Berlusconi. Per me rimane sempre il presidente, anche se non è più il proprietario del club proprio per quanto ha fatto nel calcio e nel Milan. Il suo pensiero lo conosco perfettamente ed è quello che aveva quando eravamo secondi nella prima parte del campionato": così Vincenzo Montella, a margine della premiazione al Trofeo Dossena di Crema, risponde a Berlusconi che nel pomeriggio aveva auspicato un "cambio tattico" per centrare un posto in Europa.



"Siamo in difficoltà rispetto all'inizio - ammette Montella -, ma c'è sempre grande spirito e impegno da parte di tutti. La delusione c'è perché potevamo fare qualcosa in più nelle ultime partite. Dobbiamo concentrare le forze, che sono tante, verso il nostro target che è l'Europa. Ho voglia di rivalsa e dovrò essere bravo a trasmetterla ai giocatori".