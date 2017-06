Milan, Montella: "Qui anche l'anno prossimo, programmo il futuro con la società"

Vincenzo Montella soddisfatto dopo l'1-1 di Bergamo: "E’ stata una partita equilibrata e sofferta. L’Atalanta è una realtà ed è in fiducia ma il Milan ha fatto una grande partita ed è riuscito a pareggiare con la determinazione, credo che il pareggio sia giusto e mi è piaciuto l’atteggiamento ei ragazzi rispetto alle ultime gare" le parole a Premium Sport.



Ancora il tecnico rossonero: "Siamo in calo rispetto all’inizio ma io sono orgoglioso di questo pareggio. E’ un punto prezioso, contro una squadra che ha fatto soffrire tutti ed è stata molto continua e merita la posizione in classifica che ha. Non abbiamo mai perso contro le dirette concorrenti per l’Europa. I ragazzi hanno dato grande disponibilità e questo è un grande orgoglio per me che li alleno".



Sul ritorno di Montolivo: "Ha fatto una grande prestazione, è il capitano del Milan, ha guidato i compagni e ci ha messo grande esperienza. Una citazione particolare voglio farla anche per Romagnoli e De Sciglio che hanno giocato non al meglio. E soprattutto per Bacca che è entrato con lo spirito giusto, in un momento particolare della gara e ha trascinato i compagni. Conoscevo il suo stato d’animo viste le ultime esclusioni e lo voglio ringraziare".



Poi, importante precisazione sul suo futuro: "Il mio unico pensiero è quello di allontanare il futuro, in conferenza prima della gara ho detto una bugia bianca ma la realtà è che con la società stiamo programmando il futuro. Faremo due o tre partite in Cina e partiremo per il ritiro il 4 luglio. Ma la squadra deve pensare solo al presente e io sarò l’allenatore anche per l’anno prossimo. Sono fiero e contento di allenare una squadra di questo blasone con un progetto tecnico ed economico importante. Da parte mia non c’è nessun problema. Con la società e i tifosi c’è grande feeling e vedo una squadra che mi segue".