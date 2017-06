Milan, Montella: "Pescara, servono pazienza e anima. Comprerei Pasalic"

Dopo l'inaspettata - almeno per le dimensioni del risultato - sconftta contro il Genoa, il Milan vuole riprendere la corsa che lo ha portato al secondo posto in classifica. A San Siro arriva il Pescara dell'ex Massimo Oddo e Vincenzo Montella pensa di schierare la squadra che ha battuto la Juventus con Gomez al posto dello squalificato Paletta.



Ecco le parole del tecnico rossonero: "Una sconfitta ci poteva stare, l'abbiamo assorbita bene ma ora dobbiamo rialzarci, il Pescara è una delle squadre che gioca meglio in serie A. Serviranno pazienza e tanto movimento palla, va bene giocare con spensieratezza ma mettendoci l'anima. Non abbiamo recuperato infortunati: Mati Fernandez scalpita ma è troppo presto per rivederlo in campo mentre Zapata sarà pronto dopo la sosta. Bertolacci? La prossima settimana avrà un altro esame, vedremo". Catenaccio su Verratti: "Lo volevo dai tempi di Firenze, ero a un passo dal prenderlo. Ma ora è troppo presto per parlare di mercato". Poi però fa una "richiesta" alla società: "Pasalic sta crescendo molto, si intravedono le qualità. Fosse per me, lo comprerei".



Nessun malumore per la quesione arbitrale: "Il Milan ha subìto torti e favori e non credo - come si dice - che alla fine la bilancia sarà in pareggio, dipende dal peso degli episodi, ma sono situazioni normali per il mondo del calcio. Come squadra e società li accettiamo bene". Sulla squalifica di Paletta: "Per noi è importante ma dobbiamo saper giocare anche senza di lui. Mi sento sereno con Gomez ma comunque aspettatevi sorprese di formazione. Bacca pensi solo a quel che sa fare meglio, cioè segnare".