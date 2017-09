Milan, Montella: "Perso entusiasmo, a volte c'è un po' d'ansia"

Da ex centravanti qual era, Vincenzo Montella fa fatica a chiudersi completamente in difesa, anche a parole. Così, all'indomani della vittoria sofferta col Rijeka, in parte spiega quali sono i problemi del Milan attuale. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate del tecnico rossonero a Milan TV.



"L’orgoglio mostrato nel finale è sicuramente la cosa più positiva. Dobbiamo imparare a gestire meglio le partite e quindi a fare più gol, avremmo dovuto essere più verticali nelle giocate nel secondo tempo e dobbiamo accelerare nel momento giusto. La partita era in controllo totale, probabilmente abbiamo tutti pensato alla Roma e abbiamo abbassatto l’attenzione. E a questi livelli non te lo puoi permettere”.



"Contro la Roma mi aspetto una prova di temperamento, più coraggio, più tranquillità e più gioia nel giocare. Mi piacerebbe che i ragazzi ci arrivassero con la voglia di giocare con serenità. Finora sono state fatte delle cose buone e ci sono delle cose su cui lavorare. Abbiamo perso un po’ di entusiasmo, anche inconsciamente. Le due sconfitte arrivate forse non ce lo aspettavamo e quindi hanno lasciato un po’ di strascichi. Ho dei ragazzi molto disponibili, a volte c’è un po’ di ansia. Crescere con la maglia del Milan non è come crescere con altre maglie. Guardiamo step by step".