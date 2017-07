Milan, Montella: "Obiettivo Champions. Capitano? Bonucci o Biglia"

La grande campagna acquisti del Milan ha stuzzicato sogni di scudetto ma in casa rossonera si preferisce stare con i piedi per terra, almeno questa è la strada che indica Vincenzo Montella: "La cosa più importante è diventare una squadra nel minor tempo possibile e poi provare a raggiungere l'obiettivo della Champions League - le parole al Corriere dello Sport -. Sarà importante non disperdere l'entusiasmo e le aspettative dei nostri tifosi".



Ma il mercato non è ancora finito: "Stiamo ragionando sulla punta, i profili usciti sono diversi tra loro ma sarebbero tutti adattabili alla nostra idea di calcio". Resta ancora da assegnare la fascia di capitano: "Bonucci e Biglia sono gli indiziati. Aspetto un cenno anche dalla società, sarà una scelta condivisa e che deve rispecchiare il desiderio dei tifosi".



Il tecnico rossonero sa che entrare nei primi quattro posti sarà fondamentale per tanti motivi: "Non c'entrare la qualificazione in Champions sarebbe un danno di immagine ma anche economico. Ma bisogna ricordare che in serie A ci sono altre squadre che sono più avanti di noi nonostante abbiano acquistato meno: hanno iniziato la programmazione prima di noi". Quindi chi lotterà per lo scudetto? "Juve a parte, secondo me il Napoli si è avvicinato molto: se lo giocheranno loro due, salvo sorprese".