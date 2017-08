Milan, Montella: "Non sento alcuna pressione. La Juve ha speso quanto noi"

Tra le squadre più attese al debutto in campionato c'è sicuramente il Milan. Dopo una campagna acquisti faraonica ci si aspetta molto dai rossoneri, secondo alcuni, come l'ad della Juve Marotta, già da scudetto. Montella però dribbla l'argomento e rilancia nella conferenza stampa pre-Crotone: "Mi interessa poco se chi lo dice lo pensa realmente o sia una strategia. Abbiamo acquistato più di dieci giocatori, abbiamo bisogno di diventare prima squadra e poi vincente. Non sento alcun tipo di pressione. L'obiettivo è di arrivare tra le prime quattro".



Non manca una 'frecciatina' rivolta ai Campioni d'italia: "La Juventus ha speso quanto il Milan quest'estate con i vari Bernardeschi e Douglas Costa e quindi si è rinforzata ulteriormente. Non dobbiamo porci dei limiti, sappiamo che ci sono squadre più attrezzate noi. Il Milan deve tornare grande con il tempo, le basi ci sono".



Alla fine del mercato mancano ancora 13 giorni e il club di via Aldo Rossi potrebbe effettuare altre operazioni in entrata: "Sono certo che Fassone e Mirabelli faranno il massimo per migliorare una rosa che comunque è già competitiva".



Montella non vuole però dilungarsi troppo su acquisti e cessioni e sposta l'attenzione sulla partita di domani: "Sarà una gara piena di insidie, il Crotone lo scorso anno nella parte finale ha avuto una media da Champions League. E' una formazione che gioca con pazienza e sa quando colpire".



Allo Scida oltre ai giocatori non convocati per scelta tecnica (Paletta, Sosa e Niang, al centro di operazioni di mercato in sucita), non ci saranno Bonaventura e Romagnoli: "Jack sicuramente salterà le prossime due partite e forse la terza, dovrebbe tornare dopo la sosta. Romagnoli sta bene, ho preferito lasciarlo a Milanello a lavorare e potrebbe essere disponiobile giovedì prossimo in Europa League".



Rimane ancora qualche dubbio di formazione: "Oggi ho provato Cutrone tra i titolari ma non è detto che scenda in campo dall'inizio. Molto dipende dal recupero psicofisico dei giocatori. Calhanoglu? Ha grandissime qualità e mi intriga molto, anche se non credo sia ancora al massimo delle sue possibilità".



Chiusura dedicata ai tifosi, accorsi in massa a San Siro nelle prime due partite ufficiali a San Siro: "Li sentiamo molto vicini, il nostro obiettivo è renderli ancora più orgogliosi di tifare per la nostra squadra. L'entusiasmo va alimentato con i risultati. Sto pensando, qualora fosse possibile, di aprire l'allenamento per sentire ancora di più il loro calore".