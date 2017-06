Milan, Montella: "Non rischio gli infortunati, Bertolacci in crescita"

Roma e Milan si sfidano domani all’Olimpico nel posticipo della 16esima giornata per stabilire chi può essere l'antiJuve e per Vincenzo Montella ci sono diversi problemi di formazione visto che né Bonaventura né Bacca sono stati convocati: “Abbiamo deciso di non rischiare gli infortunati - ha spiegato il tenico rossonero - Speriamo possano recuperare per la prossima. Bertolacci si sta allenando in gruppo da un po’ di tempo, ha le qualità per stare in questa squadra, anche se non so se ha ancora i 90 minuti. Honda? Lo ripeto sempre, è un grandissimo professionista. Lo tengo in considerazione per le sue qualità, ma davanti a lui ha Suso, che è esploso quest’anno. Ha sofferto un po’ questa cosa, ma potrebbe giocare anche in altre posizioni”.

Montella torna a Roma da grande ex della partita, ma preferisce pensare solo al presente: “Sarà difficile, loro in casa hanno vinto tutte le partite. Spalletti è un grande allenatore. Dobbiamo arrivare alla sfida con con gioia e goderci questo momento. Dobbiamo arrivarci quasi spensierati, i ragazzi si sono meritati questa classifica. Devono godersela fino in fondo. Non deve essere vissuta come un’ossessione, così avremo più possibilità di vincere - ha detto Montella, che poi ha aggiunto - L’attesa è stata più lunga, si gioca di lunedì, ma questo non cambia le cose. La partita è importante e non verrà sottovalutata. Abbiamo riposato a metà settimana e l’abbiamo preparata per 3 giorni”.

Interrogato sul caso Strootman, l'allenatore rossonero ha detto: “Sono tanti i giocatori che avrei voluto togliere alla Roma, non lui in particolare. Comunque se dovessi dire un nome sarebbe quello di Spalletti. L’ho incontrato tante volte da giocatore e da allenatore. Nell’ultima fase della carriera mi ha fatto giocare poco, un anno meritavo molto di più, ma l’ho perdonato. Poi nel mio ultimo anno da calciatore mi ha aiutato molto a capire come si preparano gli allenamenti, mi ha dato più per la mia carriera da allenatore forse”.

Infine, inevitabile, una domanda sullo slittamento del closing: “Quello che sarà non possiamo saperlo e non posso certo chiederlo alla squadra, la società che c’è adesso la sentiamo molto vicina e questo basta, seguiamo questi eventi con molto distacco, non competono a noi”.