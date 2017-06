Milan, Montella: "Non penso al derby, Suso gioca"

A Milano inizia a sentirsi profurmo di derby ma Vincenzo Montella non casca nel tranello: "Voglio andare in Europa League perché le competizioni europee ti fanno crescere e so che tutto passerà dagli scontri diretti contro Inter e Atalanta ma è il momento di pensare al Palermo, anche perché dobbiamo riscattare il pari di Pescara, dove serviva maggiore concentrazione". Niente soddisfazione neanche per il ko interno dei cugini: "Le loro disgrazie non mi toccano, penso solo alla mia realtà".



Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossonero avverte il Milan: "Contro i rosanero servirà pazienza e poca frenesia, un po' come con il Genoa. Non sarà facile entrare centralmente ma sappiamo cosa aspettarci". Poi divagazioni sui singoli: "Suso non è al 100% ma giocherà, a meno che non gli venga la febbre... Bacca e Lapadula potrebbero giocare assieme. Donnarumma? Ha superato l'errore di Pescara. Pasalic ha buone possibilità di giocare, è un centrocampista moderno. Contento di Deulofeu, se segnasse di più potrebbe diventare ancora più grande".



Il discorso si sposta sul closing: "Al Milan sto benissimo, se ci saranno le condizioni sarei felicissimo di proseguire qui. Non so cosa pensano di me i futuri proprietari, parleremo assieme". Il lavoro di Montella sembra meno stimato di quello di altri: "Non mi sento sottovalutato, mi sento un allenatore migliore del passato. Questa stagione è buona, all'andata abbiamo fatto cose strepitose ma le assenze, anche se non mi piace cercare alibi, ci hanno penalizzato: Bonaventura, Abate ma anche Montolivo e Bertolacci".