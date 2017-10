Milan, Montella: "Non mi disturba leggere i nomi di altri allenatori"

Il Milan cerca a Verona contro il Chievo una vittoria che manca in campionato dal 20 settembre (2-0 alla Spal). Vincenzo Montella, 1 punto nelle ultime 4 gare, ha bisogno vitale di fare bottino pieno per allontanare il rischio esonero. "Veniamo da tre pessimi risultati ma da tre ottime prestazioni. Contro il Genoa la squadra ha dimostrato di avere un'anima, mi aspetto questo spirito combattivo che è anche il mio, se i giocatori l'hanno messo in campo per me o per loro conta poco. Uno spirito di rivalsa per riprendere quota" spiega il tecnico alla vigilia del match.



Il ritardo dalle prime posizioni è già preoccupante: "Non mi aspettavo di essere a 2 punti dal Chievo, che pure ha fatto bene e non perde dal 9 settembre. Storicamente chi disputa i preliminari di Europa League ad inizio campionato fa fatica. La classifica volutamente non la sto guardando, sto guardando i progressi della squadra. Ci manca uno step per fare ancora meglio".



Secondo alcune indiscrezioni Bonucci, dopo il ko con la Samp, avrebbe messo a disposizione la fascia di capitano: "So che quando le cose vanno meno bene gli spifferi diventano aperture più grandi. Mi piace leggere, ci sta che ci stiano questi spifferi che diventano aperture enormi. Bonucci non ha mai detto che avrebbe fatto un passo indietro sulla fascia. Sono discorsi disturbatori e so bene da che parte provengono".



Come giocherà il Milan senza l'ex difensore della Juve: "Ogni partita richiede modifiche, ma se parliamo di modulo giocheremo sempre con il 3-4-2-1 o 3-4-1-2. Sono convinto che la squadra abbia qualità e lo stia dimostrando, non nei risultati. Sono successe tante cose nelle ultime settimane, pali, VAR, interpretazioni diverse... E' successo un po' di tutto, ma adesso la squadra c'è. Ha bisogno di vincere, con veemenza, anche con quella rabbia necessaria in questi momenti. Quando questo succederà, domani, cambierà il nostro trend, la nostra convinzione. Sono convinto che siamo dietro l'angolo e dobbiamo svoltare".



"Non mi disturba leggere di altri allenatori. Mi sento motivato e che la squadra è lì per esplodere. Fa parte del mio mestiere gestire momenti positivi e negativi. Il momento è negativo per classifica e risutlati, ma non vedo tante squadre che giochino molto meglio di noi. Bisogna riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada, subito, a partire da domani. Mi sento un allenatore migliore rispetto a qualche mese fa, perché le situazioni difficile quando le vivi bisogna saperle gestirle" aggiunge poi l'allenatore milanista.



Si torna quindi a parlare di VAR, protagonista nella sfida con il Genoa per l'espulsione di Bonucci e non solo: "La mia era una considerazione sulle cose che si possono migliorare. Ho sempre rispettato decisioni ed errori degli arbitri. Sarò visionario, ma dopo l'espulsione Rosi ha fatto la stessa cosa su Borini, solo che non è stato preso in volto. Se siamo in un mondo televisivo e la settimana precedente si dà un rigore del genere al 90', poi dopo sette giorni su un intervento simile su Bonaventura viene valutato diversamente ci può stare il disappunto. Se questi due episodi sarebbero stati giudicati in maniera diversa gli altri allenatori si sarebbero lamentati e io avrei tre punti in più".



Chiusura dedicata a Calhanoglu: "Ha un talento immenso che ha fatto solo intravedere. Ha un carattere molto sensibile, ha bisogno di essere sostenuto. E' il giocatore che può farci fare il salto di qualità".