Milan, Montella non ci sta: "Il VAR sta diventando televisivo"

Un punto nelle ultime quattro giornate, la vittoria in campionato che manca dal lontano 29 settembre e i fischi di San Siro alla fine della gara col Genoa: Vincenzo Montella vive un periodo difficilissimo, ma non ha alcuna intenzione di mollare: "È un momento un po’ particolare a livello di risultati - ha detto il tecnico rossonero ai microfoni di Premium Sport - e mi spiace perché anche oggi la squadra ha lasciato in campo ogni briciolo di energia. Questo sforzo ci ha unito: ho visto uno spirito positivo che contraddistingue tutti i ragazzi e credo che questo spirito in futuro ci aiuterà a ritrovare anche i risultati".

Poi la discussione si sposta sull'episodio chiave della partita, l'espulsione di capitan Bonucci, e Montella si scaglia contro il VAR: "Non c’è un’immagine chiara e anche lui (Bonucci, ndr) è rimasto sorpreso e dispiaciuto: essere più alto dell’avversario, e quindi avere il gomito più in alto, non penso debba essere un deterrente. È vero che lo colpisce - continua Montella - ma non lo guarda mai. Il VAR sta diventando più una situazione televisiva piuttosto che di campo: questo aspetto va un po’ modulato, in questo caso si vede che il colpo non è intenzionale. Chi fa calcio lo sa che in questo caso sta cercando di prendere posizione: io c’ho fatto una carriera così, sapete quanti gol ho fatto prendendo posizione in questo modo? Se non avesse causato una ferita all’avversario, secondo me, non sarebbe stato espulso".

Ma non è tutto: "E, a proposito di VAR, come la mettiamo con il rigore non dato per trattenuta su Bonaventura? Il punto - sostiene Montella - è che ultimamente gli episodi ci girano contro e se mi vedete un po’ nervosetto è perché questi episodi possono spostare l’andamento di un campionato e magari anche di una carriera. Io comunque sono felice di essere l’allenatore del Milan, il mio unico pensiero è preparare la prima partita in programma: sento la fiducia della società e della squadra. Sento che questa squadra ha le capacità per tirarsi fuori da questo momento”.