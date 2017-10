Milan, Montella: "Non ci sono 7 punti tra noi e l'Inter"

Un derby da dentro o fuori. È quello che attende il Milan e Vincenzo Montella: un'eventuale ko farebbe scivolare il Diavolo a -10 dall'Inter allontanandolo ancora di più dalla zona Champions: "Non ci sono 7 punti tra noi e loro - dichiara il tecnico rossonero in conferenza stampa - sia per valori mostrati in campo sia in prospettiva. Giochiamo meglio dell'Inter anche se abbiamo meno punti".

"Loro sono molto equilibrati ed esperti - continua Montella - Sanno alzare ed abbassare il ritmo, poi davanti hanno qualità e corsa. Dobbiamo stare attenti a non lasciargli campo e spazio, soprattutto per i cross. Icardi ha corsa e qualità, dobbiamo evitare di fargli arrivare rifornimenti. Bisogna avere leggerezza, ma anche la rabbia agonistica. Cattiveria non mi piace, diciamo che bisogna essere rabbiosi e spensierati. Prima delle partite contemplo sempre e solo la vittoria. Il campionato è lunghissimo, non ci saranno verdetti dopo questa partita".

Niente verdetti, ma comunque una partita fondamentale e per vincerla Montella si affida a Suso e Bonaventura: "Hanno qualità importanti, mi aspetto tantissimo da loro domani. Li vedo migliori rispetto a due settimane fa. Suso più di altri ha bisogno di direttive, ma deve interpretare con libertà il ruolo". "André Silva? Quando era arrivato era solo bello, ora è un po' più sgamato, stiamo facendo un lavoro particolare su di lui, sta crescendo ed è arrivato il momento di dimostrarlo". "Bonucci? Lo trovo in crescita, ci aspettiamo di più da lui, ma credo che farà bene. Diventa il capro espiatorio in ogni piccola occasione, ma lui sa reagire e saprà tornare se stesso. Su di lui non ho nessun tipo di preoccupazione".

Il tecnico rossonero si troverà di fronte Luciano Spalletti, che lo conosce benissimo avendolo allenato da giocatore e sempre battuto nelle sfide in panchina: "Luciano è un grandissimo allenatore, concordo sul fatto che ad oggi sia il valore aggiunto dell'Inter. Differenza di classifica dovuta alla fortuna? Non sarebbe generoso verso l'Inter e troppo semplicistico. Loro hanno avuto la forza di cambiare alcune partite e questo è un merito. Tabù da sfatare? L'ultima sconfitta contro Luciano è stata netta, le altre due un po' meno. Sono un po' in credito con lui, spero di rifarmi domani. Spalletti è un allenatore che stimo moltissimo, ho vissuto anche la sua trasformazione da allenatore nel tempo. Spero di avere anche io questa trasformazione, a parte perdere i capelli...".

"Derby decisivo per il mio futuro? Lo vivo in maniera serena ed equilibrata, con stimoli e voglia. C'è serenità, la società è stata fantastica in questo periodo. Ho visto e letto scenari e spifferi, ma so che quando vinceremo sarò bello e con gli occhi azzurri (ride, ndr), mentre ultimamente ho visto chi è sceso dal carro e chi probabilmente non ci tornerà più sopra. Sono fasi, anche la crescita passa da queste cose. Un uomo che toglierei ai nerazzurri? Perisic".

Immancabile una domanda sul rapporto con Berlusconi dello scorso anno: "I consigli li elaboro sempre, dipende se sono buoni o cattivi. Io faccio questo mestiere per passione e perchè mi diverte, se non avessi autonomia non mi divertirei e non avrei la stessa passione. Se sbaglio, sbaglio da solo".