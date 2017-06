Milan, Montella: "Niang rigorista? Non so. Con l'Atalanta sfida europea"

"Abbiamo assorbito il ko contro la Roma, che al di là del risultato ci ha dato consapevolezza, e siamo pronti a una sfida di alta classifica e che vale l'Europa". Vincenzo Montella, nella conferenza della vigilia, non risparmia elogi per l'Atalanta: "Una partita che arriva al momento giusto per entrambi, visto che arriviamo da due sconfitte immeritate. Affrontiamo un avversario in salute, ripartono bene: dovremo avere un po' di fortuna a sbloccare il match e poi portarli sul nostro binario". A proposito dei bergamaschi, il tecnico del Milan indica i giocatori preferiti: "Kessié, Gomez ma anche Petagna. Se sacrificherei Bacca per Badelj e il Papu? Capisco la domanda, ma non posso rispondere".



Montella ritrova Bacca e Bonaventura: "Sono a disposizione e contento di riaverli. Carlos lo vedo bene, normale avere tanta voglia anche in allenamento quando stai fermo per un po'. Con lui in campo, sarebbe lui a tirare un eventuale calcio di rigore. Senza lui e con Niang, probabilmente M'Baye non sarebbe il primo rigorista". Parlando di Niang, Montella spiega così il suo momento: "Dopo aver preso l'influenza, l'ho visto un po' svuotato di energia. Ma vedo in lui anche una continua voglia di migliorarsi, sono sereno".



Locatelli, vista la diffida, può riposare? "Quando faccio la formazione non penso a certe cose ma ho visto Manuel affaticato. Decideremo con i medici. In ogni caso non sarà un match che mi darà già indicazioni per la Supercoppa".