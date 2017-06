Milan, Montella: "Nessun problema con Bacca, spero che si sia divertito rivedendo la partita di Empoli"

Il Milan spera di sfruttare il calendario: il quindicesimo turno vede infatti i rossoneri impegnati a San Siro contro il Crotone mentre la capolista Juventus è attesa dal difficile impegno con l'Atalanta e la Roma deve vedersela con la Lazio nel derby. Alla vigilia della sfida di San Siro Vincenzo Montella spiega: "Il Crotone ha avuto un periodo di adattamento alla Serie A ma poi ha cominciato a giocare riuscendo a essere sempre in partita. Quindi non è assolutamente un match facile: vale 3 punti come la gara contro la Juventus".



Sulle scelte di formazione il tecnico apre al turnover: "Se c'è la possibilità è giusto far riposare qualcuno, arrivati a questo punto della stagione". Montella fa poi il punto sugli infortunati e su Bacca (non ancora disponibile e non convocato ndr): "La prestazione di Carlos con l'Inter è stata ottima. Sabato scorso aveva il permesso per andare fuori sede: spero che abbia registrato la partita di Empoli e si sia divertito. Non c'è comunque alcun problema. Mi auguro che Bonaventura e Mati Fernandez tornino in gruppo la prossima settimana. Bertolacci si sta allenando da due settimane con noi: l'obiettivo è portarlo al massimo della condizione fisica e mentale".



Per eventuali acquisti e per pensare al mercato manca ancora tempo: "Prima dobbiamo giocare quattro partite fondamentali da qui a Natale. Siamo contenti del nostro percorso ma la stagione è ancora lunga e la classifica molto corta. La Lazio è un competitor così come l'Inter, nonostante sia indietro in classifica: ha giocatori di primissimo livello. La corsa deve essere su noi stessi".



I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma, Gabriel, Plizzari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Lapadula, Luiz Adriano, Niang, Suso.