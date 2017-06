Milan, Montella: "Nessun alibi, dobbiamo arrivare in Europa League"

Dopo l'inaspettato e pesante ko interno contro l’Empoli, il Milan di Vincenzo Montella va a Crotone in cerca di tre punti utili per mantenere il sesto posto, ultimo piazzamento utile per accedere alla prossima Europa League: "Credo che questa partita si debba giocare dal punto di vista mentale - ha detto il tecnico rossonero in conferenza stampa - ci sono situazioni che non ci piacciono che non dipendono da nessuno, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare in Europa League".

"Abbiamo fatto un ottimo percorso - continua Montella - abbiamo alzato una coppa, abbiamo reagito a varie difficoltà e bisogna timbrare il tutto. La squadra non deve avere alibi, si deve isolare, Fassone e Mirabelli ci hanno chiesto di arrivare in Europa League e di concentrarsi sul presente, è normale che in questo periodo si incontrino dei procuratori, la società sta lavorando per il futuro. Domani è una partita estremamente difficile, una squadra che fa del temperamento e del sacrificio le sue qualità migliori, è una rosa che mi piace molto, cosi come il suo allenatore. Vi dico già che voterò Nicola come miglior allenatore dell'anno".

L'obiettivo di Montella è l'Europa, ma davanti c'è una super Atalanta, che non sembra avere intenzione di fermarsi: "Dobbiamo pensare a noi stessi, l’Atalanta sta facendo un campionato straordinario, complimenti sinceri a una squadra molto difficile da affrontare. Noi però dobbiamo pensare solo al nostro cammino. Se vincessimo domani, potremmo recuperare 2 punti, è una partita fondamentale per il nostro campionato".

In vista della gara dello Scida, però, qualche problema di formazione per il tecnico, che dovrà rinunciare ancora a Romagnoli ("Ha un piccolo problema e abbiamo deciso di non rischiare"), oltre che agli squalificati De Sciglio e Sosa, che sarà rimpiazzato da Locatelli (che torna titolare): "A 18 anni è più difficile giocare a San Siro piuttosto che a Crotone, ma le misure del campo sono le stesse..." ha scherzato il tecnico.

In chiusura una battuta sul difficile momento del terzino rossonero, fischiato sonoramente da San Siro: "I fischi devono essere accettati, l’importante è che siano espressi sempre con civiltà. I tifosi hanno il diritto di criticare, un allenatore e un calciatore devono accettare il disappunto, è normale se stai perdendo con l’Empoli in casa. Mattia è un patrimonio del Milan, lui ha tutto per reagire e far cambiare l’opinione generale. Anche io a Roma sono stato fischiato e poi osannato, ci sta. Capitano? Domani deciderò, non so neanche la formazione”.