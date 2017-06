Milan, Montella nel segno della concretezza: ora tocca al gioco

Quale modo migliore per Vincenzo Montella di festeggiare le 200 panchine in serie A se non battendo la Juventus? L'ex aeroplanino ha solo 42 anni ma già una grande esperienza, quella che gli ha consentito di atterrare nel mondo Milan col pragmatismo giusto per tirare le fila di una stagione che si preannunciava di transizione (per le questioni societarie) e invece sta regalando grosse soddisfazioni. Montella ha puntato su un sistema di gioco semplice, che dia compattezza e meno rischi: non sarà bellissimo, ma rende. E' vero, non siamo neanche a novembre, e infatti i rossoneri hanno grandi margini di miglioramento, soprattutto sul piano del gioco. Ma intanto siamo a 3 vittorie di fila in casa (nello stesso campionato non succedeva dal 2014), sei risultati utili consecutivi e 12 gol segnati nella ripresa (dietro solo alla Roma, a quota 13) segno di una buona condizione mentale e fisica.



Nella rinascita milanista entrano a pieno diritto anche Gianluigi Donnarumma e Manuel Locatelli. Se per l'erede designato di Buffon il merito straordinario è quello di essere già considerato dall'opinione pubblica una certezza nonostante i soli 17 anni e le 39 partite in serie A, il centrocampista classe '98 è la vera novità di questa stagione rossonera. Gli errori non mancano - anche considerando il ruolo delicato a centrocampo - ma quando dimostri una tale maturità e fai gol del genere, c'è poco da fare le pulci. "Predestinato" dice Montella, ed è un aggettivo che ben si adatta a Donnarumma e Locatelli.



Con una buona classifica, si sa, si lavora meglio. E Montella, ora secondo, dovrà provare a fare passi in avanti per migliorare la qualità del gioco perché, anche se non lo dice, sa che senza i rigori sbagliati da Belotti e Ilicic e senza le polemiche arbitrali contro Sassuolo e Juventus, il giudizio sul suo lavoro sarebbe stato diverso. E non a caso, nel post-Juve, ha ricordato: "Il nostro campionato inizia ora". La fortuna è un merito, ma non dura per sempre: ma il Milan (magari con una mano del mercato di gennaio) è pronto per il salto di qualità.