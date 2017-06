Milan, Montella: "Mostriamo a noi stessi l'orgoglio di indossare questa maglia"

Dopo tre sconfitte consecutive, il Milan torna subito in campo per il recupero della 18esima giornata di campionato slittata per la finale di Supercoppa di Doha e va a fare visita al Bologna, reduce dalle 7 scoppole prese dal Napoli: “Io mi auguro che entrambe le squadre abbiano uno spirito di rivalsa, anzi il Milan spero ne abbia un po' di più - ha esordito Montella in conferenza - Escludendo l'ultima partita il Bologna è una squadra molto equilibrata, non posso rapportarmi solo all'ultima partita in quanto hanno dimostrato di aver trovato l'equilibrato e hanno buone idee di gioco”.

Rossoneri reduci da un periodo difficile soprattutto per i risultati, ma il tecnico resta fiducioso: “Io voglio pensare solo alle cose da fare in positivo. Sicuramente credo che la genesi del mio percorso sia quella di riconquistare la società e la tifoseria, creare una mentalità che assomigliasse alla storia vincente del Milan, arrivare sicuramente in Europa e fare un miracolo sportivo a Doha e soprattutto creare una base importante attraverso un modello di gioco. Siamo perfettamente in linea con i nostri obiettivi, la squadra sta crescendo molto dal punto di vista della mentalità e ogni calciatore sta rendendo al meglio rispetto alle proprie possibilità. Dobbiamo essere sereni e equilibrati, ma adesso bisogna essere anche rabbiosi e bisogna tornare a vincere. Dobbiamo mostrare a noi stessi di avere un orgoglio importante per indossare la maglia del Milan”.

Nelle ultime gare il Milan ha evidenziato molte difficoltà a trovare il gol, ma Montella non ne fa un problema di gioco: “Non è un caso, dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio e migliorare nel tiro. Dobbiamo migliorare assolutamente perché la squadra arriva in area e crea, bisogna fare assolutamente meglio. Il caso Bacca? Ho sentito ieri il fatto della cena - ha detto Montella - E' bello che abbia riconosciuto di aver sbagliato e che l'abbia detto pubblicamente, ma noi non abbiamo bisogno di compattarci, perché siamo già molto compatti, abbiamo bisogno di vincere. Se domani gioca? Dipende dove ci porta a cena... Deulofeu? Il ragazzo ha delle qualità evidenti, ovviamente deve crescere, ma ha bisogno di conoscere me, i compagni e la mia idea di calcio. Sono convinto che farà molto bene e che sbaglierete la formazione che schiererò domani...” ha concluso criptico l'allenatore rossonero.