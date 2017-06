Milan, Montella: "Montolivo quasi insostituibile"

Vincenzo Montella riparte in vista della ripresa in campionato ma con un Montolivo in meno. L'allenatore del Milan ha il timore che la squadra risentirà molto dell'infortunio del capitano: "Credo sia quasi insostituibile, garantisce le due fasi, ha un peso in squadra e nello spogliatoio. Sarà una perdita anche maggiore di quanto si possa pensare". Inevitabile tornare sulle contestazioni nei suoi confronti: "Essendo presente in questi ultimi anni di risultati inferiori alle aspettative ed essendo uno dei simboli rossoneri - le parole dell'allenatore al Corriere della Sera - , è stato il più preso di mira. Giocare per il Milan comporta anche farsi scivolare tutto addosso".



A gennaio potrebbe esserci l'opportunità per arrivare a Fabregas, proprio in sostituzione di Montolivo ma Montella fa catenaccio: "Servirebbe un giocatore a suo agio anche in un centrocampo a due, lo spagnolo non ha proprio quelle caratteristiche". "Per fortuna dietro lui sta crescendo Manuel Locatelli: "Ha la mia massima fiducia ma bisogna ricordare che sinora ha giocato solo 5-6 spezzoni in serie A: cresca con calma".



Montella ha anche raccontato questi primi mesi di Milan e Milano: "Fa piacere ci sia tanta fiducia in così poco tempo, e dire che io non sono uno che coltiva molto le relazioni, non sono un ruffiano. La città mi piace, purtroppo da allenatore so che offre molto la sera...". Sul progetto rossonero: "Abbiamo raggiunto risultati medio-alti rispetto alle nostre aspettative. A me piace che attorno alla squadra ci sia un clima di ottimismo e ci sia anche nella testa dei giocatori”.



Infine, sul rapporto con Berlusconi: "Quello dei giovani italiani è un suo progetto, lui ne vorrebbe 11 titolari. Quando ci sentiamo, la prima domanda è: 'chi sono i due attaccanti?' e allora gli rispondo: 'quindi non possiamo giocare a tre?".