Milan, Montella: "Mirabelli furioso? Lo eravamo tutti"

"E chi non era arrabbiato?". Vincenzo Montella liquida così le indiscrezioni sul presunto malumore del ds, Massimiliano Mirabelli, dopo la sconfitta del Milan con il Napoli: "Chi è sopra di me deve giudicarmi nel rispetto del proprio lavoro, con Mirabelli c'è rispetto, si è creato un ottimo rapporto nel tempo. Poi - ha spiegato l'allenatore rossonero a Milan Tv - ci sono valutazioni da fare, da una parte e dall'altra. C'è sintonia su quasi tutte le cose, a livello personale c'è un rapporto splendido. Ho percepito dai media che Mirabelli fosse contrariato dopo la sconfitta, chi non lo era?".

"Anch'io ero contrariato, anche se a volte posso nasconderlo con qualche sorriso in più, è il mio modo di stemperare per non perdere mai l'equilibrio. E Mirabelli, come i calciatori, era dispiaciuto, anche se abbiamo perso contro una squadra che ha fatto 100 punti nell'ultimo campionato", ha aggiunto Montella, a cui fa "sorridere" leggere del suo ricorso alla 'vecchia guardia' per risalire: "Stiamo diventando una squadra. Alcuni contratti sono stati condivisi dalla nuova con la vecchia proprietà. Siamo un unico Milan - ha chiarito - abbiamo bisogno di tutti".

Montella incassa le critiche anche sull'impostazione tattica della gara del San Paolo: "La partita di Napoli ci ha dimostrato che siamo inferiori a loro, ma stiamo facendo un percorso. Sono convinto che è utile sviluppare dei principi di gioco, anche contro squadre come il Napoli, perché verranno utili in futuro, piuttosto che fare le barricate. Le critiche sono sempre accettate da parte mia, l'importante è non perdere mai l'equilibrio".

Infine uno sguardo all'immediato futuro: "Abbiamo Austria Vienna e Torino in casa, ma pensiamo ad una alla volta: sono due partite decisive per noi. Suso lo valuterò giorno per giorno, ha preso una forte contusione e lo stiamo gestendo con accortezza. Il rischio sarebbe un'altra botta nello stesso punto".