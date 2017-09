Milan, Montella: "Manca la mentalità vincente"

"Ci siamo confrontati con la società, con i calciatori e tutti insieme, siamo consapevoli che abbiamo bisogno velocemente di creare una mentalità vincente. Si costruisce nel tempo, a volte anche inciampando". Queste le parole di Vincenzo Montella all'indomani del ko Milan con la Samp: "La società mi ha chiesto soltanto di intervenire per non ripetere più queste prestazioni. Non cerca di intervenire su moduli o calciatori, che sono di mia pertinenza. Roma e Inter? Sono partite con pressione ma come altre. E alle pressioni bisogna abituarsi".

"Lavoreremo sulla continuità delle prestazioni, quindi sull'approccio e la mentalit - ha proseguito il tecnico rossonero a Milan Tv - E' il compito di un allenatore capire ed intervenire. Le critiche sono state giuste e giusto anche esternarle. Siamo tutti d'accordo, abbiamo fatto una prestazione al di sotto del livello del Milan. Il nostro obiettivo è capire cosa sia successo e poi intervenire".

In mattinata era andato in scena un confronto fra il tecnico del Milan e Fassone-Mirabelli, come era già accaduto due settimane fa dopo la disfatta in casa della Lazio, e durante questo confronto la dirigenza aveva ribadito fiducia in Montella. E' indubbio però che il lavoro dell’allenatore venga monitorato non tanto sul piano dell atteggiamento della squadra, quanto più sul concreto assetto tecnico-tattico e sulla scelta degli uomini: il 3-5-2 sembra penalizzare troppo Suso e Bonaventura. Da oggi sono tutti sotto esame, Montella in primis.