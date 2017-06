Milan, Montella: "Maldini non è qui, le risorse ci sono"

Vigilia di Milan-Roma, i rossoneri vanno a caccia di riscatto dopo la sconfitta con l'Empoli e il pari di Crotone per continuare la rincorsa all'Europa League.



Ecco alcuni stralci della conferenza di Montella.



"Veniamo da due pessimi risultati, abbiamo necessità di prendere più punti dell'andata in cui giocammo due ottime partite (con Roma e Atalanta. n.d.r.) ma raccogliemmo soltanto un punto. È il momento di riprenderci qualcosa. Ho detto che ora sarebbero arrivate le partite facili perché soffriamo molto le squadre chiuse e ci esprimiamo meglio con le squadre più lunghe e che provano a vincere. A livello tattico i ragazzi possono esprimere le loro qualità. È più difficile aspettare le squadre come il Crotone".".



"Nutro grande stima per Maldini, non posso commentare le sue parole ("Nutro ancora dubbi sul progetto Milan", n.d.r.) non essendo lui all'interno. Io so che stiamo provando a costruire qualcosa di importante, so che c'è un piano economico importante. Vedo che c'è la dirigenza presente, lavorano quasi 20 ore al giorno, probabilmente più di un allenatore. Ci sono le risorse e soprattutto le persone. Quindi sono contento, per il resto ognuno ha il proprio punto di vista".



"Il livello delle prime partite dell'Europa League per mia esperienza è un po' sotto al livello della Serie A mentre nella seconda parte si avvicina al livello tecnico-tattico della Champions League. Sarebbe allenante per entrambe le competizioni. Ce la giochiamo fino in fondo".



"La Roma è ferita dal derby, ma so anche che hanno calciatori di grandissima qualità e personalità. Mi auguro di non trovarla arrabbiata, sarà una partita molto difficile. È una squadra che lotta per il secondo posto e fino a poco fa lottava per lo scudetto. Dobbiamo essere più arrabbiati di loro per fare nostra la partita. Totti? Andiamo molto d'accordo perché non ci sentiamo mai. Ci vediamo spesso perché le nostre mogli si vedono. C'è grande stima e rispetto. Non so se sia la sua ultima partita a San Siro. Ha fatto grandi cose a San Siro, quindi mi auguro che non giochi. Ha fatto la storia della Roma e del calcio italiano. Spalletti è un allenatore molto attento a livello tattico, può avere un'intuizione da un momento all'altro, riesce a cambiare in corsa".



"Rispetto allo stesso momento dell'andata, nel ritorno abbiamo fatto 12 punti in meno. Abbiamo fatto qualche punto in più rispetto al valore della squadra all'andata e qualche punto in meno al ritorno. Dividendo questi 12 punti abbiamo fatto 6 punti in più all'andata e 6 punti in meno al ritorno. Siamo in linea con il livello della squadra e siamo in linea con gli obiettivi fissati a inizio stagione. Il futuro? Io sono molto sereno, so come vanno le questioni di calcio. Ho un contratto in essere, sento la stima dal primo giorno e quotidianamente. Questo rafforza anche il gruppo, perché se non fosse certo del proprio allenatore qualcosa probabilmente perderebbe. I calciatori non hanno alibi, anche in questo caso. Possono e devono esprimersi al meglio".