Milan, Montella: "Le assenze non siano un alibi, per l'Europa 70 punti"

Dopo la cocente sconfitta con la Juventus e le tantissime polemiche che ne sono seguite, il Milan torna in campo sabato sera a San Siro contro il Genoa per la prima di una serie di partite che la squadra di Montella è obbligata a vincere per strappare un pass per l'Europa: "Abbiamo meno scontri diretti rispetto ad altre, ma dobbiamo vincere le nostre partite a prescindere dai nostri avversari. Con Atalanta e Inter i punti peseranno un po' di più - ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia - Juve? Non mi sento penalizzato, la squadra non deve cercare alibi. Guardiamo avanti, non ci dovrà essere una carica ulteriore perché ci sentiamo vittime di qualcosa, dobbiamo averla a prescindere".

A San Siro arriva un Genoa in difficoltà e contestato dai propri tifosi: "Non conosco le dinamiche all'interno del Genoa, so che c'è del malcontento. Noi dobbiamo pensare solo a noi, dovremo essere tranquilli e avere pazienza, senza perdere l'equilibrio. Se io fossi un calciatore del Genoa - ha aggiunto Montella - proprio perché non ho assilli di classifica, vorrei mettermi in mostra a San Siro. Al Milan bisogna vincere per forza sempre, abbiamo sempre questo assillo, dovremo farlo anche domani attraverso la prestazione. La media che serve per andare in Europa è molto alta, probabilmente serviranno una settantina di punti, ma non è detto che sia così, saranno fondamentali gli scontri diretti".

L'assenza di Bacca per squalifica è un'occasione per Lapadula: "Mi piace per il suo atteggiamento in campo, mi aspetto questo da lui. Ha stretto i denti anche oltremisura, non è la sua occasione, non deve giocare con smania ma gestirsi di più e far vedere le sue qualità. Ocampos gioca meglio a sinistra che a destra, ma può fare anche il centravanti, le scelte vengono fatte in considerazioni delle esigenze di squadra - ha detto Montella, che ha parlato anche del futuro di Donnarumma - Non ho visto i suoi gesti dopo la Juve. Ha un attaccamento particolare, si vede. Io sono distaccato rispetto a queste vicende, saprà scegliere il meglio per il suo futuro".