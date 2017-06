Milan, Montella: "Lazio? Partita difficile. Per Bacca parlano i numeri"

Dopo un weekend pieno di colpi di scena, la Serie A torna già domani con l'anticipo del turno infrasettimanale, valido per la quinta giornata. Il Milan ospita la Lazio alle 20:45 (sfida trasmessa da Premium Sport HD). Alla vigilia del match, Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa: "Sicuramente quando si vince è il weekend perfetto e si vedono le partite con più leggerezza e si accettano alcuni risultati di altre squadre con più leggerezza che altrimenti accetteresti malvolentieri. Il Milan nell'ultima mezz'ora a Marassi ha fatto una prestazione maschia e mi è piaciuto come si è adattata la squadra alla partita. C'è fierezza, è una base da cui partire". Sulla Lazio: "È un partita complicata, dovremo essere pronti sia fisicamente sia mentalmente. La Lazio ha qualcosa in più della Samp in termini di qualità. Simone Inzaghi? È un ragazzo molto pratico. Ha esterni molto forti e veloci. A centrocampo ha geometrie importanti e in difesa può contare su un ottimo giocatore come De Vrij".



L'allenatore rossonero poi si sofferma su Bacca: "Credo che la classifica cannonieri sia relativa. Io credo che per un calciatore sia più importante avere un rendimento da capocannoniere in modo continuativo che vincere la classifica. Io non ho mai vinto la classifica capocannonieri, ma avevo la media gol più alta in Serie A. Per Bacca parlano i numeri". Un commento anche sul centrocampo: "Stiamo portando avanti un progetto che prevede il centrocampo come ruolo chiave, quindi avere delle certezze tattiche può far crescere il rendimento dei calciatori. Numericamente siamo un po' corti per i tanti infortuni nel ruolo. Giocare ogni tre giorni non aiuta la lucidità di chi è costretto a scendere sempre in campo. Sono convinto che possiamo fare di più". Infine, un messaggio a Mino Raiola, per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Donnarumma: "Sono certo che il Milan voglia proseguire il rapporto con Donnarumma. Raiola è di origine meridionale come me e Donnarumma e quindi capirà che il contratto si farà a prescindere da lui. Lo dico con il sorriso, sa fare molto bene il suo lavoro come i dirigenti del Milan".



I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma (99), Gabriel (1), Plizzari (35)

DIFENSORI: Abate (20), Calabria (96), De Sciglio (2), Ely (4), Gomez (15), Paletta (29), Romagnoli (13), Vangioni (21)

CENTROCAMPISTI: Bonaventura (5), Honda (10), Kucka (33), Locatelli (73), Montolivo (18), Pasalic (80), Poli (16), Sosa (23)

ATTACCANTI: Bacca (70), Lapadula (9), Luiz Adriano (7), Niang (11), Suso (8).