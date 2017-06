Milan, Montella: "Lazio gara stimolante, il falso nove una possibilità"

Dopo l'impresa di Bologna in 9 contro 11 il Milan si prepara ad affrontare la difficile trasferta dell'Olimpico contro la Lazio in piena emergenza, ma nella conferenza stampa della vigilia Vincenzo Montella più che di singoli ne fa una questione di mentalità: “Sicuramente lo spirito di Bologna deve rimanere, la vittoria è arrivata soprattutto con la forza di volontà e il coraggio. Sono caratteristiche che fanno la differenza e quindi domani dobbiamo avere quello spirito per rivivere emozioni importanti. La Lazio è una squadra molto completa, pratica, fisica e che ha tanti armi. E' una squadra esperta, anche se ha vari giovani e che segna molto sui calci piazzati. E' una partita difficile ma anche stimolante” ha detto il tecnico, che contro la squadra di Inzaghi si gioca una bella fetta di speranze europee.

Come detto i rossoneri arrivano a Roma con una linea difensiva da inventare (“Mercoledì i ragazzi hanno fatto benissimo anche in inferiorità numerica, sicuramente alcune considerazioni vanno fatte anche perché la Lazio ha ottime capacità di transizione, quindi bisogna fare determinate valutazioni” ha detto Montella), alcuni Primavera aggregati alla prima squadra ("Sicuramente porterò Zucchetti e valuto El Hilali. Probabilmente porterò tutti e due”), ma a tenere banco è la composizione del tridente: "Falso nove? E' una possibilità, spesso si parla di falso nove, ma l'attaccante è un 9 e deve essere capace di segnare. Ci sto pensando... E' una possibilità. Sono certo che chi entrerà in campo farà sul suo meglio” ha commentato il tecnico, che non ha ancora scelto il compagno d'attacco di Suso e Deulofeu (Siamo contenti di averlo, è giusto premiarlo per il suo momento"). "Bacca? Dobbiamo farlo rendere al meglio, è il mio compito - ha detto Montella - Altre volte comunque ho visto che ha fatto meglio, non solo per i gol. Non anticipo comunque mai la formazione, quindi non dico se gioca o meno. Lapadula è un po' in calo a livello fisico".

In conlusione una valutazione sul momento della sua squadra ("Abbiamo dovuto superare le difficoltà che sono arrivate nel momento giusto. Ad inizio anno eravamo diversi, forse non potevamo reggere un momento difficile come quello di gennaio. E' stato l'ultimo step, siamo riusciti a superarlo ma dobbiamo continuare così") e qualche battuta sulla Lazio, affrontata tante volte da avversario con la magla giallorossa: "Quando ero alla Roma abbiamo perso pochi derby, ma ho un ottimo rapporto anche con la piazza biancoceleste. Inzaghi l'ho incontrato poco ma siamo amici e sono contento che stia guidando al meglio un'ottima squadra come la Lazio. Keita? E' molto forte, fortunatamente per la Lazio gioca per loro. Ora siamo fuori dal mercato, ma non ho difficoltà a dire che è un bel giocatore".