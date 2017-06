Milan, Montella: "Lapadula potrebbe fare ancora meglio se gestisse le sue energie"

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine della vittoria per 4-1 del Milan in trasferta contro l'Empoli: "La partita di oggi ha detto tante cose. Ci sono cose da migliorare, il primo tempo non mi è piaciuto per costruzione, atteggiamento e impostazione. La ripresa è stata totalmente diversa e noi dobbiamo avvicinarci al secondo tempo, al di là delle vittorie e della classifica che dipende molto anche dagli avversari. Noi dobbiamo pensare alla nostra crescita che deve ancora esserci. Abbiamo margini di miglioramento e io voglio guardare al futuro e non al passato. L’Empoli ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, in Serie A si soffre sempre, anche la Juve che stravince da anni vince qualche partita con fatica. Nel secondo tempo è venuta fuori la qualità della squadra e dei singoli che, con tutto il rispetto, hanno più qualità rispetto a quelli dell’Empoli. Nella ripresa la squadra ha acquisito più sicurezza nell’impostazione e sono convinto che i ragazzi sono capaci di iniziare l’azione da dietro come fatto nei secondi 45 minuti. Curioso di sapere che mercato potrà fare e che ambizioni potrà avere questo Milan? Non guardo troppo in là, adesso mi godrò due giorni di relax qui in Toscana con la famiglia, senza pensare al mercato o ad altri discorsi. Non è uno scappare da qualcosa ma è tutto molto prematuro. Bacca a Siviglia a vedere la partita degli andalusi? Lui aveva dei giorni di riposo, poteva fare le sue terapie dove voleva. Ha chiesto il permesso ed è stato autorizzato da me e dalla società. Non c’è nessun problema".



L'allenatore rossonero è molto soddisfatto dall'impegno dei suoi ragazzi: "Merito mio se la squadra ha spirito di sacrificio? I ragazzi vanno in campo con la voglia di vincere, sanno che ci sarà da soffrire e sanno che a volte bisogna ragionare da provinciale. Poi però la squadra ha qualità e la fa vedere ad alti livelli ma non per 90 minuti. Lapadula tornato carico dallo stage con la Nazionale? Gianluca non ha bisogno di avere più convinzione, affronta ogni allenamento al 110%. Se riuscisse a gestire meglio le sue energie potrebbe esprimersi ancora meglio in campo. Ma lui è così, è arrivato a questi livelli proprio per questa sua mentalità. Gli stage chiesti da Ventura? Noi abbiamo dato la massima disponibilità al CT Ventura a questi stage. Poi ovviamente quando devo provare delle cose e mi mancano dei giocatori mi dispiace ma credo che sia giusto per i ragazzi e per la Federazione. Sono esperienze utili ai giocatori. Nella prossima settimana tiferò Lazio nel derby di Roma? Questo è improbabile. E’ più probabile che tifi Milan. I punti in palio sono 3 e l’importante è che li facciamo noi".