Milan, Montella: "La partita con il Napoli non è decisiva per il terzo posto"

Dopo il pareggio in rimonta contro il Torino, il Milan è costretto a non perdere ulteriori punti pesanti nella corsa Champions. I rossoneri, nell'anticipo di sabato sera, ospitano a San Siro il Napoli. Nel match d'andata uno dei migliori tra i rossoneri fu Niang e Montella prova a spiegare l'involuzione del suo attaccante: "Ha avuto un virus, ha perso sicurezza, adesso sta facendo delle ottime cose in allenamento ma ieri ha avuto un altro problema influenzale e va valutato. Non deve avere fretta, ha solo 22 anni".



Contro gli azzurri potrebbe trovare spazio l'ex Sosa: "Ha fatto un grandissimo campionato lo scorso anno, a Napoli ha faticato per un discorso tattico. Ora però è sereno e ha sempre risposto bene quando è stato chiamato in causa". Non ci saranno invece gli squalificati Romagnoli e Locatelli: "Non deve essere un alibi, fa parte del calcio, saranno sostituiti a dovere".



C'è molta attesa per la sfida del Meazza ma Montella smorza la portata del match: "Si tratta di una partita di alta classifica, per questo per noi è motivo di orgoglio e responsabilità. Non dobbiamo però accontentarci. Il Napoli ha iniziato un percorso con Benitez e lo sta proseguendo con Sarri che stimo molto. La loro formazione è stata costruita, anche numericamente, per disputare la Champions League ed è tra le squadre che giocano meglio in Europa. Li affrontiamo nel loro momento migliore, servirà continuità nell'arco di tutti i 90 minuti. Non sarà comunque decisiva per il terzo posto, dobbiamo recuperare la gara con il Bologna".



Il momento del Milan, in termini di risultati, non sembra invece esaltante: "Bisogna fare un'analisi generale, il nostro livello di gioco è cresciuto, così come le nostro ambizioni. Questo presta il fianco a critiche: in altri tempi il 2-2 di Torino sarebbe stato miracoloso, ora viene visto come una mezza sconfitta. La classifica è molto corta: si può ambire a qualcosa di più dell'Europa League e rischiare di restare fuori dall'Europa".



Nessuna considerazione invece sul mercato: "Dove mi immagino Deulofeu al Milan? Non me lo immagino, io parlo solo dei giocatori del Milan".