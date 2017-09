Milan, Montella: "La dirigenza merita 10"

Primo test verità per il Milan. I rossoneri saranno impegnati domani alle 15 all'Olimpico contro la Lazio di Inzaghi: la sfida darà indicazioni importanti sulle potenzialità della squadra di Montella che è a punteggio pieno dopo due giornate di campionato. Ecco le dichiarazioni del tecnico milanista alla vigilia del big match.



"Affronteremo una squadra che è arrivata prima di noi l'anno scorso ma sarà una partita difficile come le altre disputate fin qui: siamo un gruppo nuovo con tanti giocatori che si sono allenati poco insieme per diversi motivi. La sosta? Abbiamo perso Conti, Gomez è rimasto a casa per precauzione, alcuni sono rientrati stanchi dalle Nazionali ma è normale, ce lo aspettavamo. La Lazio è una squadra esperta e pragmatica, ha battuto la Juve in Supercoppa e il Chievo in trasferta: sta facendo grandi cose. Noi e la Lazio siamo gli unici ad aver tolto alla Juve qualcosa. Inzaghi sa adattarsi e farsi volere bene dai propri calciatori. Lo stimo e sono in debito con lui perché quando l'ho incontrato sono stato particolarmente fortunato".



"Il nostro livello e le nostre ambizioni reali ancora non le conosciamo: ne sapremo di più fra 20 giorni anche se sarà ancora presto. Il match comunque non sarà decisivo, a prescindere dalla prestazione e dal risultato. Cutrone? Sia la parte tecnica che quella societaria, con il rinnovo del contratto, hanno sempre creduto nel ragazzo: è giovane, ha bisogno del suo tempo e può crescere ancora".



"Romagnoli da tempo si allena con la squadra, come Bonaventura. E' molto vicino al rientro totale in termini di efficienza fisica. Potrebbe giocare a Vienna in Europa League. Ci aspettiamo tantissimo da Biglia, è un giocatore di grande intelligenza tattica. Tra i nuovi si è allenato pochissimo con la squadra. Non sarà una partita normale per lui ma sono certo che la sua prestazione sarà ottima".



"Paletta ha la mia massima stima per il suo comportamento e per quello che ha fatto l’anno scorso. Adesso è un giocatore del Milan e viene considerato come tale, in rispetto ovviamente delle scelte tecniche. Ho sei centrali in rosa, è difficile fare delle scelte. Di volta in volta scelgo i migliori quattro da portare in una lista di 23"



"La dirigenza merita dieci da parte mia, ha fatto il massimo in tempi brevissimi. Poi, se mi domandate quante sessioni di mercato servono per costruire una squadra, penso che i club europei con budget illimitato impiegano 3-4 sessioni. Nelle prossime sessioni potremmo dover incrementare anche noi, ma c'è massima stima e ringraziamento per quanto è stato fatto. Dopo il mercato Milan fa paura? Non so se a livello di politica sportiva sia così. Io so che il Milan ha messo nel sistema calcio italiano un centinaio di milioni, 50 li ha dati all'Atalanta, una ventina alla Lazio, un altro po' alla Fiorentina. Credo che almeno un ringraziamento di facciata questa proprietà lo meriti".



"Il sostituto di Kessie? Ci sono Bonaventura, Montolivo, Mauri, lo stesso Locatelli. Non è detto che poi detto che dovremmo per forza giocare a tre a centrocampo, potremmo giocare anche a due".



"André Silva? Giocheremo ogni tre giorni, ci sarà spazio per tutti. Parlo continuamente con i calciatori. Quelli che hanno giocato di più sono Cutrone e Silva. E' arrivato Kalinic che deve trovare la condizione migliore. Sembra che Silva non giochi mai, invece ha giocato molto e fatto gol. E' un calciatore di grande talento, deve crescere, siamo qui per farlo esprimere al meglio".



"Storari secondo? Le gerarchie ci sono, ma non sono definitive. Oggi è così, se ha giocato Storari è perché lo reputo più pronto, non è una scelta definitiva così come non è definitiva per gli altri ruoli".