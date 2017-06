Milan, Montella: "L'Europa è fondamentale, a Bergamo una finale"

Il Milan va a Bergamo per lo scontro diretto con l'Atalanta in caccia di punti per l'Europa League e nella consueta conferenza della vigilia Vincenzo Montella fissa l'obiettivo: "Arrivare in Europa è fondamentale, abbiamo le possibilità di qualificarsi. Siamo concentrati sull'Atalanta, che è una squadra che è maturata tanto in questa stagione. Sono molto stimolato - ha detto il tecnico - domani sarà come una finale. L'Europa League ti può dare tante opportunità. E' una competizione che nella seconda parte diventa molto interessante. Giocare una finale è sempre una grande aspirazione per un giocatore".

Il Milan è reduce da un periodo difficile e da quattro gare senza vittorie, ma Montella si dimostra fiducioso in vista della trasferta agli Atleti Azzurri d'Italia: "E' stata una settimana di presa di coscienza. Abbiamo cercato di prepararci alla gara di domani contro una squadra in forma. Dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo lavorato soprattutto sulla testa dei ragazzi, serve maggiore spensieratezza. La gara di deciderà sui duelli individuali".

A Bergamo potrebbe fare il suo ritorno in campo dopo 7 mesi Riccardo Montolivo: "Sta molto bene sia fisicamente che mentalmente. Non so se ha i 90 minuti nelle gambe e nella testa, ma si sta avvicinando alla condizione ottimale". Ancora dubbi invece su Romagnoli: "Non sta benissimo, sta provando a stringere i denti, valuteremo domani, non posso dire altro per questioni di privacy del giocatore". "Bacca o Lapadula? Non ho ancora deciso, ma Bacca lo vedo molto arrabbiato...".

Il tecnico rossonero dedica un pansiero a Zeman, che oggi compie 70 anni ("Ha segnato un'epoca sia per i giocatori che per gli allenatori. Gli faccio i miei migliori auguri") e poi torna sulla partita di andata: "Alla fine mi ero lamentato forse un po' troppo perchè era stata una gara troppo spezzettata e quindi me ne scuso. Dobbiamo resettare la testa, per vincere le partita saranno fondamentali i duelli individuali, quindi servirà una grande condizione fisica".

Inevitabile, soprattutto dopo un periodo negativo, la domanda sul suo futuro: "Io sono felicissimo di allenare il Milan, sono in un club glorioso e sento la totale fiducia della società, che si è esposta anche con la stampa. Ci sentiamo tutti i giorni e stiamo programmando il futuro, la Roma ad oggi non è una possibilità".

Una battuta anche sulla festa di addio di Galliani: "E' stata una serata molto toccante, mi è apparsa ancora più evidente la grandezza di questo club".