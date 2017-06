Milan, Montella: "Juve quasi imbattibile, ma..."

Alla vigilia della sfida dello Stadium contro la Juve (che Premium Sport trasmetterà in esclusiva con la tecnologia del 4K) Vincenzo Montella parla in conferenza stampa della difficile sfida con i bianconeri: "La fortuna non mi piace, per vincere domani dobbiamo avere molto furore e giocare bene tecnicamente. Dobbiamo cercare di fare il meglio di noi stessi, è inutile dire che sarà difficile, ma ci proviamo - ha detto il tecnico, che in stagione ha già battuto due volte i bianconeri - La Juve è abituata a vincere con grandissima continuità, quindi ricorda più le sconfitte che le vittorie. Questa è la sua mentalità e deve essere anche la nostra. In campionato sono quasi imbattibili, noi dovremo cercare di mettere in campo le nostre caratteristiche e portare a casa la vittoria”. “Non sarà una finale, ma l'atteggiamento deve essere quello di una finale - prosegue - E' una sfida quasi proibitiva per il cammino della Juventus in casa, ma vogliamo vincere. Dobbiamo mettere in campo già da oggi l'atteggiamento subito”.

Per non dare vantaggi ad Allegri Montella non si sbilancia sulle scelte di formazione: "Locatelli ha la febbre, è da valutare. Suso ha recuperato anche se non è al meglio, tutti i centrali stanno facendo bene, magari non giocano né Paletta né Zapata (ride ndr). Ho più dubbi del solito, deciderò domani”. "Noi siamo contenti per quanto abbiamo fatto - prosegue Montella - perché vedo una continuità di prestazioni, anche se la posizione di classifica non mi soddisfa molto. Mancano 11 partite, siamo in un punto cruciale, quindi credo che una posizione in più o meno non cambi molto. Il nostro destino dipende da noi”.

Impossibile non parlare della storica rimonta del Barcellona: “E' stata emozionante, da professionista mi dispiace per il PSG e mi fa piacere per il Barcellona. Il calcio è in grado di regalare emozioni incredibili e soprattutto è importante sottolineare quanto sia fondamentale l'aspetto mentale”. Aspetto mentale che sarà fondamentale per i rossoneri per raggiungere l'Europa: “Credo ci sia meno di una partita di differenza con le altre. Credo che la storia si risolverà all'ultima giornata. L'Atalanta lotterà fino alla fine e c'è bisogno di essere equilibrati in queste 11 partite. Faccio ancora i complimenti all'Atalanta, è fantastica e ahimè, divertente da guardare da sportivo. Li ammiro molto e sono un bello spot per il calcio”.

In conclusione una battuta sul suo futuro: “Non dovreste fare a me questa domanda. Io ho un contratto e la società mi fa sapere che sono soddisfatti di ciò che sto facendo. Credo che sia troppo riduttivo rapportare tutto alle vittorie. Poi, naturalmente, il pensiero della società vale più del mio pensiero. Noi intanto abbiamo già vinto una coppa contro una squadra che ha vinto molto più di noi negli ultimi anni”.