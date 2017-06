Milan, Montella in conferenza: "Prossimi 45 giorni decisivi per capire i nostri obiettivi"

Dopo averlo eliminato dalla Coppa Italia, il Milan affronta nuovamente il Torino dell'ex Mihajlovic nel posticipo della 20.ma giornata di Serie A. Alla vigilia della sfida dell'Olimpico Vincenzo Montella ritorna sul match disputato giovedì a San Siro: "Il Torino è una squadra con la sua identità, molto abile con il centravanti e gli esterni. Dovremo essere bravi ad avere lo stesso rendimento di Coppa, c'è stata comunque una supremazia totale anche nel primo tempo. Abbiamo dimostrato di avere grande orgoglio e voglia di fare".



Nonostante il buon momento il tecnico rossonero crede che la sua formazione abbia ancora margini di miglioramento: "Possiamo crescere ancora, nei piccoli dettagli, nella lettura della situazioni, ma è normale considerata l'età media dei giocatori". Non è tempo però di parlare di obiettivi, almeno a lungo termine: "Non vado troppo in là. Io penso alla partita di domani e basta. Non faccio mai tabelle ma i prossimi 45 giorni ci diranno qualcosa di più".



Nessuna tabella e nessuna grande aspettativa su eventuali acquisti: "Non mi sento penalizzato per il mercato. Sono un privilegiato ad allenare il Milan. Abbiamo recuperato Bertolacci e Calabria dopo lunghi infortuni, Sosa sta meglio, tra un po' recuperiamo Montolivo e spero di coinvolgere maggiormente anche Zapata. Galliani è stato molto chiaro. Laddove si può fare qualcosa si fa, altrimenti non c'è alcun problema".



Contro i granata non è ancora chiaro se verrà lanciato dal primo minuto Niang: "Domani troverà il suo spazio se lo riterrò opportuno. Quando faccio le scelte sicuramente guardo anche l'avversario. De Sciglio e Poli non si sono allenati, (e non sono stati convocati ndr), ma comunque non è nulla di muscolare. Romagnoli sta bene".

I CONVOCATI: NON CI SONO DE SCIGLIO E POLI

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Abate, Calabria, Ely, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Cutrone (63), Lapadula, Niang, Suso