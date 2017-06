Milan, Montella: "Il risultato è bugiardo. La squadra mi è piaciuta soprattutto in dieci"

Vincenzo Montella, a dispetto del risultato, non è deluso per la prestazione del Milan contro il Genoa e lo sottolinea ai microfoni di Premium Sport: “Galliani è venuto in spogliatoio come fa sempre a commentare la partita. Il risultato è bugiardo, il Genoa ha avuto poche occasioni che ha sfruttato al massimo. La mia squadra mi è piaciuta soprattutto in dieci, avevamo in mano il gioco anche se ci siamo complicati la vita, con quell’episodio. Ci siamo spinti in avanti per cercare il pareggio e loro ci hanno punito in contropiede. Suso in panchina? Le scelte sono sempre ponderate, magari se fossimo stati in parità numerica avrebbe potuto deciderla anche subentrando"



Il tecnico rossonero aggiunge: "Passo indietro rispetto alla Juventus? Ogni partita è a se, ce ne sono alcune che magari vinci non giocando bene. Una partita del genere, se non sei fortunato a sbloccarla, sei costretto a giocarla così, con gli uno contro uno. Nel primo tempo ci è mancata la velocità della circolazione della palla e i movimenti in attacco, ma se fossimo rimasti in parità numerica avremmo potuto sfruttare il calo che il Genoa avrebbe sicuramente avuto: fisicamente stavamo meglio, ma con il 2-0 è finita la partita. Non ho visto la squadra in difficoltà. È un incidente di percorso che ci può stare, talvolta si impara di più dalle sconfitte: per quanto mi riguarda i giocatori devono essere fieri di quello che hanno fatto vedere in campo, il processo di crescita continua.”