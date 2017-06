Milan, Montella: "Il nostro obiettivo resta l'Europa League"

Grande entusiasmo in casa Milan dopo la vittoria in Supercoppa sulla Juventus, ma Vincenzo Montella, nella conferenza della vigilia della sfida col Cagliari, prova a gettare acqua sul fuoco e chiede grande concentrazione ai suoi: "La linea tra l'entusiasmo e il fossilizzarsi sui ricordi è molto sottile. Non vincevamo nulla da tanti anni, per questo siamo tutti molto felici di aver vinto, anche se non è un trofeo molto importante. Comunque sono sensazioni importanti, che ci faranno bene per i nostri obiettivi dell'anno che sono l'Europa League e la Coppa Italia a cui teniamo molto. Per fortuna abbiamo avuto 10 giorni di vacanza e ora si ricomincia, mi sono già stufato di festeggiare".

Domani a San Siro arriva il cagliari dell'amico Rastelli: "Io e lui eravamo in camera assieme, abbiamo fatto lo stesso percorso e sono contento di per lui. Propone un calcio offensivo che gli ha permesso di fare tanti punti con le piccole, con le grandi questa strategia gli ha fatto prendere qualche gol di troppo. Davanti hanno giocatori imprevedibili, è una squadra che rischia, mi piacciono molto. Ho letto che c'è qualche malumore nonostante un ottimo girone d'andata, è difficile dire cosa ci potremo aspettare domani".

"Mercato? Un mese è una finestra di mercato molto ampia, staff e calciatori sono abituati. Il Milan, come società, non può non stare attento alla possibilità di migliorare la squadra, se c'è qualcosa che ci piace, nei nostri parametri saremo felici di prendere giocatori nuovi, se non arrivasse nessuno bene così, questa rosa è già competitiva. Se puoi migliorare la rosa lo devi fare, ma poi devi lavorare per mantenere certi equilibri, altrimenti non ha senso".

Domani sarà anche il compleanno di Manuel Locatelli: "Domani compie gli anni? Non lo sapevo, gli auguro di essere sempre equilibrato, perchè essere calciatore significa vedersi passare tante cose alla velocità della luce che non puoi controllare. E' come Donnarumma, sono straordinari perchè hanno alle spalle ottime famiglie"