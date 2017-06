Milan, Montella: "Il nostro obiettivo non cambia: dobbiamo rientrare in Europa"

Vincenzo Montella alla vigilia della sfida con il Genoa non nasconde le insidie del match di Marassi: "Sarà una partita particolarmente difficile perchè il Genoa è una squadra equivoca a livello tattico e molto fisica, e quindi dobbiamo mettere in campo la nostra tecnica maggiore e tutte le nostre energie per poter vincere la partita. Bisogna lavorare sull'entusiasmo e non sull'euforia che toglie qualche punto".



In merito a possibili cambi di formazione il tecnico del Milan non si sbilancia: "La partita contro la Juventus è stata 48 ore fa, ho qualche idea ma non certezze. Potrebbe esserci un cambio per reparto. Locatelli è uscito prima ed è fresco: se non recuperano i giovani...".



A proposito di giocatori e formazioni Montella rivela anche un episodio: "Non ho avuto modo di sentire Berlusconi, ma anche questa volta ha avuto ragione. Quando sono stato a cena a casa sua, mi ha fatto prendere appunti sulla formazione dei suoi sogni: 11 italiani su 11, tutti giovanissimi, compresi gli oriundi. In pratica tutti quelli del Milan e forse qualcuno nuovo. Quali? Lo vedrete a gennaio".



L'ex allenatore della Samp ritorna poi sul match vinto con la Juventus: "Sono soddisfatto per lo spirito di squadra messo in campo, il successo aumenta sicuramente l'autostima. La Juve però è invincibile e dobbiamo concentrarci sul nostro campionato. Il nostro obiettivo è rientrare in Europa. La strada è ancora lunga, basti ricordare il cammino di Inter e Fiorentina lo scorso anno. In testa alla classifica se battiamo il Genoa? Non ci ho pensato".



Nel match del Mezza ha creato polemiche il gol annullato a Pjanic: "Rivedendo le immagini di sabato ho notato che quando viene calciata la punizione Donnarumma si avvicina alla palla e il movimento di Benatia interrompe la sua corsa: il tentennamento è stato causato dalla posizione in fuorigioco dello stesso Benatia. Altrimenti il nostro portiere avrebbe raggiunto la sfera. Nemmeno la Var avrebbe in poco tempo potuto decidere cosa fosse giusto o sbagliato. Parliamo di episodi al limite".

I CONVOCATI PER GENOVA

PORTIERI: Donnarumma, Gabriel, Plizzari

DIFENSORI: Abate, De Sciglio, Ely, Gomez, Paletta, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Lapadula, Luiz Adriano, Niang, Suso