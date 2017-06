Milan, Montella: "Il nostro campionato inizia ora"

Vincenzo Montella soddisfatto ma non si lascia andare a facili entusiasmi: “Abbiamo tutto il diritto di gioire per questa bella serata e vittoria, ma adesso dobbiamo ricominciare ad allenarci e concentrarci per la prossima partita - le dichiarazioni a Premium Sport -. Il nostro campionato comincia adesso, perché adesso i nostri avversari cominceranno a dare qualcosa in più quando ci affronteranno. Dobbiamo mantenere lo stesso spirito, la stessa concentrazione".



Il tecnico del Milan ha ovviamente parlato di Locatelli: "È un predestinato: in campo qualcosina ha sbagliato, poi fa un gol così contro la Juventus e cosa puoi dire? Può e deve ancora migliorare, ma sono convinto che lo farà". Questo il segreto della vittoria sulla Juventus: "Abbiamo interpretato bene le situazioni di gioco, lo spirito che ho visto in campo è quello che mi ha fatto più fiero. Questa squadra ha un’anima, sono tutti a disposizione del gruppo e questa caratteristica non deve mai mancarci perché sarà la nostra forza. Nella manovra possiamo crescere, i ragazzi devono sentirsi più liberi nella gestione della palla: li ho visti un po’ tesi, forse non sono abituati a queste attese, non sono abituati ad avere gli occhi di tutti addosso. Ma queste vittorie sono utili anche a migliorare su questo aspetto".



Infine, una battuta sul gol annullato alla Juve: "Dalla panchina non si è visto nulla: c’è un arbitro, c’è un guardalinee, non posso aggiungere nulla io. In spogliatoio, per quanto mi riguarda, l’episodio è stato subito accantonato: siamo entrati in campo nel secondo tempo sullo 0-0".