Milan, Montella: "Il Napoli è una squadra completa ma abbiamo le nostre armi"

Dopo la sosta per le Nazionali il Milan è atteso da un impegno quasi proibitivo al San Paolo contro la capolista Napoli. "Per certi versi è inevitabile lavorare di più a livello psicologico. E' come se si attende il risultato di un esame, alcuni giocatori sono promossi e sono arrivati al mondiale, altri sono rimasti fuori e quindi sono delusi. L'aspetto psicologico è da tenere in considerazione ma la partita aiuta. Un match di questa bellezza porta motivazioni altissime" spiega Montella alla vigilia della gara.



Fare risultato con la squadra di Sarri potrebbe rappresentare la svolta della stagione rossonera: "Noi stiamo trovando la nostra identità, veniamo da due trasferte in cui abbiamo vinto su campi difficili. L'unico dispiacere è che in mezzo a queste due trasferte ci siano una squadra che vince da sette anni e una tra le migliori d'Europa per il calcio che esprime".



Non mancano altre parole di elogio per gli avversari di domani: "Il Napoli è completo perchè sa interpretare al meglio la partita, sanno ovviare alla disposizione degli avversari in maniera quasi automatica: nell'anno solare ha conquistato 97 punti, è di valore assoluto. Conteranno la fiducia e la sicurezza, servirà limitare il loro possesso palla e lo si può fare con aggressività e tenendo il più possibile la palla. Abbiamo le nostre carte, le nostre armi anche mi spiace non avere tutti gli uomini a disposizione, mancano Conti e Calhanoglu, Biglia e Calabria non sono nelle condizioni migliori".



Ci sarà invece Bonucci: "E' cresciuto molto nell'interpretazione insieme ai compagni, è un calciatore che si sta ritrovando, anche il riposo forzato gli ha giovato". Il capitano rossonero dovrò fronteggiare anche Insigne: "Io sapevo che avesse la febbre, l'ho sognato (ride ndr.). E' un giocatore fortissimo, ha una predisposizione alla fase di non possesso di altissimo livello".



Spazio quindi al mercato: "Mi confronto quotidianamente con Mirabelli, sappiamo i pregi e i difetti e ogni squadra è migliorabile. Sono esclusivamente concentrato su questi giocatori in cui vedo grandissime potenzialità e grandi possibilità di crescita".



Chiusura dedicata al flop dell'Italia contro la Svezia: "Non voglio dare giudizi affrettati, qualcosa va fatto, servirebbe probabilmente qualche nome che possa far capire cosa significa portare una maglia gloriosa come quella azzurra. Posso dire, per la mia breve esperienza, che nei settori giovanili si pensa troppo al risultato. Bisogna formare di più i ragazzi come uomini e cittadini e non solo come calciatori. Bisogna valutare tutto con calma, senza farsi prendere dalle emozioni”.