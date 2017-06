Milan, Montella: "Il closing non toglie energie, occhio a Zeman"

Vincenzo Montella svela di aver votato l'amico Eusebio Di Francesco per la Panchina d'oro 2017 ("Ma non l'ho fatto per amicizia, credo che abbia fatto un gran lavoro a portare il Sassuolo sesto e in Europa League, culmine di un progetto di tre anni. Ma è giusto anche che abbia vinto Sarri") ma pensa già a Pescara-Milan: "Sarà un match delicato, conosciamo bene le squadre di Zeman: sono capaci di tutto e quindi è doveroso prendere le giuste precauzioni" le dichiarazioni in esclusiva a Premium Sport.



Il tecnico rossonero sfiora l'argomento closing: "Di sicuro non ci toglie energie, quel che sarà sarà: aspettiamo gli eventi prima di giudicare. Il mio futuro? Per quanto mi riguarda sarà qui". Poi un augurio a Donnarumma, probabile titolare azzurro contro l'Olanda: "Gli faccio un in bocca al lupo, sono sicuro che vivrà il match con la stessa serenità con cui gioca quelli con il Milan".



Infine, due parole su Juventus e Napoli: "Gli azzurri nella partita secca hanno forza, qualità ed organizzazione per battere i bianconeri ma sulle 38 partite la Juve è più avanti. Non vedo riaperture del discorso scudetto, forse il Napoli può ribaltare la situazione in Coppa Italia. La Champions? Juventus e Barcellona sono due squadre molto più vicine come valori rispetto anche solo alla finale del 2015".