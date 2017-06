Milan, Montella: "Il Chievo è una piccola Juventus"

Dopo la spettacolare vittoria contro il Sassuolo e la sosta delle nazionali, il Milan si prepara a tornare in campo. I rossoneri saranno impegnati nel posticipo della domenica contro il Chievo, in programma alle 20:45 allo stadio Bentegodi. Vincenzo Montella conosce le inisidie della sfida e ha preparato la sua squadra sotto ogni punto di vista. L'allenatore napoletano ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita di Milanello.



Si parte dell'infortunio di Montolivo: "Riccardo è un valore importante per la squadra e per lo spogliatoio. La sua assenza peserà molto. Come ho già detto, è quasi insostituibile perché ha delle caratteristiche uniche. Vogliamo dedicargli la vittoria. Chi schiererò al suo posto tra Sosa e Locatelli? Diciamo che è un dolce scegliere, sono due giocatori che possono giocare in quel ruolo. Se dovessi scegliere, non sarebbe comunque la prima volta che gli consegno le chiavi del centrocampo. È entrato nelle ultime partite con il risultato in bilico. Detto questo è un ragazzo con 5 presenze in Serie A di cui 4 con me". Sulla possibilità di vedere Lapadula in campo: "Anche questo è un dubbio che mi porterò fino a domani. Bacca è tornato un po' stanco, ma è abituato a fare questi viaggi. Lapadula si starà allenando benissimo, ha voglia di spaccare il mondo, a volte anche troppo. Si dovrebbe gestire un po' meglio a livello di energie, ma è un ragazzo positivo".



Montella non teme un'Udinese-bis: "Quella partita non ci piacque. Ogni partita però fa storia a sé. Non c'è un'alchimia, bisogna aver voglia di preparare bene questa partita e aver più voglia di vincere degli avversari". A proposito del Chievo: "È una squadra ostica, è una squadra che sa attendere, essere aggressiva e capire i momenti della partita. È una squadra particolarmente esperta e una società e un ambiente organizzato. È una piccola Juve. Maran? Ha fatto molto bene anche a Catania. Si è parlato molto nell'ultima sessione di mercato di panchine importanti per lui. È giustamente stimato. Cosa scatterebbe in me in caso di vittoria? Forse potrei veramente sentire profumo d'Europa. Lo vorrei sentire, l'altra volta era un po' una forzatura".



Sulla nuova società: "Se ho parlato con Fassone e Mirabelli? "Assolutamente no. Io conosco solo l'attualità, che è la società che mi ha scelto. Il mio riferimento è sempre e solo Galliani. Gli altri aspetti non li conosco". L'allenatore preferisce non sbilanciarsi sul mercato: "Se mi aspetto innesti a gennaio, in caso di un buon piazzamento? Probabilmente il contrario, se fossimo in una posizione non ottimale avremmo bisogno di più giocatori". Un commento, poi, sulle parole del designatore degli arbitri, Domenico Messina, dopo Milan-Sassuolo: "È un argomento molto delicato. Quando le ho lette ho pensato che poteva darsi che la partita non finisse così, però, in realtà, Milan-Sassuolo poteva finire anche 5-3. Non si trattava di un episodio al 90'. Detto questo se quell'episodio avesse cambiato la partita sarebbero da rifare tutti i campionati".

I CONVOCATI: NON CI SONO CALABRIA E HONDA

PORTIERI: Donnarumma (99), Gabriel (1), Plizzari (35)

DIFENSORI: Abate (20), De Sciglio (2), Ely (4), Gomez (15), Paletta (29), Romagnoli (13), Vangioni (21)

CENTROCAMPISTI: Bonaventura (5), Kucka (33), Locatelli (73), Pasalic (80), Poli (16), Sosa (23)

ATTACCANTI: Bacca (70), Lapadula (9), Luiz Adriano (7), Niang (11), Suso (8).