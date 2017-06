Milan, Montella: "Il calcio mondiale deve tanto a Berlusconi"

Contento per la vittoria sofferta ed emozionato per quella che probabilmente è stata l'ultima partita a San Siro dell'era Berlusconi, Vincenzo Montella dichiara ai microfoni di Premium: “Questa è una grande vittoria contro una squadra forte che ci ha fatto soffrire. Senza contare il possesso palla penso sia stata una vittoria meritata per le occasioni create. Hanno tenuto la palla per il 70% nel secondo tempo ma non ricordo tiri in porta. Noi abbiamo deciso di stare dietro e cercare di ripartire in contropiede anche se non ci siamo riusciti. E’ una vittoria che ci riempie d’orgoglio perché ci lascia in scia per l’Europa".

"Con le dirette concorrenti per l’Europa per il momento non abbiamo mai perso - ha proseguito Montella - il cammino è ancora lungo e dovremo soffrire ancora. Non voglio alibi e non voglio rifugiarmi in scuse ma abbiamo 5 nazionali italiani fuori per infortuni, quindi questo dà ancora più meriti ai ragazzi scesi in campo in questo match. Forse psicologicamente la squadra ha subito il ricordo delle sconfitte immeritate contro Udinese e Samp ma questa vittoria vale di più perché era uno scontro diretto".

"L’ultima gara del Milan di Berlusconi a San Siro? Non so se sia l’ultima partita a San Siro per il Milan di Berlusconi ma la squadra vuole dedicare questa vittoria al Presidente e a questa dirigenza. Siamo contenti di aver fatto questo piccolo regalo. Galliani viene sempre prima delle partite e dopo, era sereno e si è complimentato con noi. Il calcio mondiale deve tanto a Berlusconi, alle sue idee e al suo management. Il Milan probabilmente è la squadra italiana più conosciuta nel mondo, è quella più vincente nel mondo, non posso sapere cosa succederà ma possiamo solo dire grazie a Berlusconi e alla sua storia. Se mi aspetto una sua chiamata? Io ho sempre il telefono acceso anche se oggi ha avuto un black out prima della gara. Per me è sempre un piacere parlare con il Presidente".

In conclusione una battuta sulla prova di Bacca: "A me è piaciuto, è stato presente e ha aiutato tanto la squadra. Rispetto alle ultime uscite mi è piaciuto molto di più. Questa è la strada giusta, deve andare avanti così. Perché il cambio di Deulofeu? A livello tattico poteva stare in campo più lui rispetto ad altri, ma avevo la necessità di inserire un altro difensore e ho scelto di togliere lui".