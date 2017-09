Milan, Montella ha deciso: Rodriguez prima rigorista, poi c'è Kessié

Rodriguez-Kessié: la vittoria del Milan contro la Spal è passata dai loro rigori e l'occasione è stata utile anche per fare chiarezza sulle gerarchie rossonere quando si tratta di calciare dagli undici metri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, quando l'arbitro Abisso ha fischiato il primo penalty sia Kessié che Rodriguez si sono avvicinati al dischetto: e di questi tempi, vedi la lite Neymar-Cavani, meglio seguire con attenzione certe dinamiche.



Ma in casa milanista la situazione è ben diversa che al Psg, nessuno screzio e nessun litigio. É probabile che Kessié volesse battere anche il primo rigore ma, come spiegato da Montella nel dopo-partita, oggi è Rodriguez il primo rigorista e Bonucci ha subito chiarito la situazione in campo. Poi è arrivato anche il secondo tiro dal dischetto è l'ivoriano è potuto entrare nel tabellino: ai tempi dell'Atalanta rubò un rigore a mezza squadra - riporta la rosea - per poi promettere a fine match "Il prossimo lo batte Paloschi". Ma finì diversamente: Paloschi quasi sempre in panchina e Kessié rigorista ufficiale.