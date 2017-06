Milan, Montella: "Grazie Berlusconi, ora vinciamo il derby"

Nella giornata dello storico passaggio di proprietà da Silvio Berlusconi a Li Yonghong, Vincenzo Montella parla in conferenza stampa a due giorni dal primo derby della Madonnina made in China e primo della storia che si giocherà alle 12.30. "Sono particolarmente emozionato - esordisce Montella - oggi è una giornata storica, mi hanno informato della cessione delle azioni e voglio ringraziare Galliani e Berlusconi per la possibilità che mi hanno dato. Con la conquista di un trofeo anche io mi sento, anche se in piccolo, parte della storia di questa società. Io credo di essere riuscito a distinguere le situazioni campo da quelle extracampo e di questo sono contento, nei prossimi giorni ci incontreremo con la nuova proprietà e cercheremo di pianificare il futuro per rendere il Milan glorioso ancora una volta, ma la mia testa è concentrata sul derby, che è molto importante”.

Un derby che può decidere la corsa all'Europa, una sfida contro una squadra ferita, arrabbiata e in cerca di riscatto: "Sarà una partita molto delicata e di livello agonistico e tecnico molto alto, una gara stimolante da preparare, noi dobbiamo fare la nostra partita, sapendo che sarà molto agonistica e bisognerà divertirsi con l’obiettivo di arrivare alla vittoria". Montella dovrà rinunciare a Pasalic squalificato, chi al suo posto? "Non ho ancora deciso, ho in mente una bozza di formazione, ma ci sono una serie di varianti da valutare fino all’ultimo momento” ha detto Montella, che poi ha ammesso che una vittoria "potrebbe mettere un’ipoteca importante per l’Europa".

Ma l'argomento del giorno è inevitabilmente il passaggio di proprietà e quello che ne conseguirà, in primis il futuro del tecnico stesso: "Siamo convinti, come detto da Berlusconi, che la nuova proprietà abbia i mezzi per riportare il Milan in alto. Le altre volte ho detto che ho un contratto e che vorrei sapere cosa pensa di me la nuova proprietà. Da parte mia c’è ottimismo e apertura, mi sento a mio agio, ma per fare i matrimoni bisogna essere in due. Tra poco sapremo. Ora mi interessa però solo il derby, credo di aver vissuto questo periodo con serenità”.

"Oggi i ragazzi si sono allenati molto bene - ha aggiunto Montella - siamo stati bravi ad isolarci in questi mesi e lo saremo anche in vista del derby. La gara di domani è importante, ma noi prepariamo sempre le gare per vincere. Dobbiamo arrivare alla partita senza paura, dobbiamo essere liberi di testa per allontanare l’Inter e vincere. La gara sarà simile a quella dell’andata, con problematiche simili anche da parte loro".