Milan, Montella: "Grande Bacca ma il Milan gira anche senza lui"

Vincenzo Montella soddisfatto dopo il successo sulla Lazio fa i complimenti a Bacca e alla squadra: "Carlos sta facendo grandi cose - le parole a Premium Sport -, ma anche la squadra lo sta mettendo in condizione di farle. Le sue caratteristiche le conosciamo tutti, ma il Milan va con lui e anche senza di lui".



E dire che in estate sembrava partente sicuro: "Sono rimasti anche Romagnoli, De Sciglio: il nostri colpo di mercato è stato trattenere le pedine più importanti. La compatibilità con Lapadula è possibile, ma bisogna vedere come si inserisce nel contesto della squadra". A proposito di mercato, Montella precisa le parole su Donnarumma( "Rinnoverà a prescindere da Raiola"): "Quella su Raiola era una battuta, lui sa stare al suo posto come io so stare al mio, era per sdrammatizzare il clima in conferenza".



Un appunto sul Milan giovane e italiano: "Molto stanno crescendo e il merito non è mio, ma del Milan e della sua politica per i giovani: ma se giocano calciatori come Calabria e Locatelli è perché meritano di farlo, l’età conta poco". Il Milan, in attesa delle altre sfide è secondo: "Mi piace la classifica: ho però il dispiacere per la sconfitta con l’Udinese, che non meritavamo. I nostri competitor sono l’Inter, la Fiorentina, la Lazio e il Sassuolo: dobbiamo essere equilibrati nei giudizi e pensare a crescere come squadra.Questi giocatori hanno solo bisogno di liberarsi la mente e giocare con più leggerezza, specialmente a San Siro”.