Milan, Montella: "Favoriti con l'Inter? Ricordiamoci Pescara..."

Vincenzo Montella se la gode: il Milan supera il Palermo, dimentica la frenata di Pescara e scavalca l'Inter balzando al sesto posto, in zona Eurpa League. Ecco le parole del tecnico a Premium Sport:



"Oggi abbiamo avuto un temperamento da grande squadra e ci abbiamo messo anche la qualità: potevamo fare qualche gol in più, è vero, ma sono comunque molto soddisfatto. Ci sentivamo feriti dall’ultima prestazione offerta e abbiamo risposto da grande squadra: oggi sarebbe stato difficile per chiunque affrontare il Milan, per la concentrazione che abbiamo messo in campo. Ci siamo mossi con grande armonia e abbiamo capito tutte le situazioni di gioco".



"Il sorpasso sull’Inter? A noi interessa aver superato la sesta: l’Inter è un’avversaria come un’altra e io voglio arrivare in Europa, a prescindere dai nerazzurri. Probabilmente il discorso Europa si risolverà all’ultima domenica, ma sono convinto che ci arriveremo. Favoriti per il derby? In queste partite non ci sono favoriti: noi stiamo bene ma non possiamo permetterci di sottovalutare alcuna squadra, né l'Inter, né il Pescara".



"Il rinnovo di Donnarumma? Non faccio il direttore sportivo: in questo momento c’è una situazione di transizione societaria, certo è che Donnarumma è un giocatore importante. Deulofeu? Sta crescendo molto, ma può fare ancora di più. Fanno il mio nome per il futuro della panchina della Roma? A Roma ho casa, quindi ho più che una panchina"