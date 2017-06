Milan, Montella: "Faremo un gran finale, poi cambieremo"

La rincorsa all'Europa continua col morale alto, tra il cambio di proprietà e il pari nel derby conquistato all'ultimo istante. Ora, per il Milan, c'è l'ostacolo Empoli: ecco le parole di Vincenzo Montella alla vigilia della sfida con i toscani a San Siro.



"L'euforia di sabato è stata vissuta da tutti, ma adesso dobbiamo pensare alla realtà ed essere concentrati sulle prossime due partite che saranno fondamentali per la nostra stagione. Vedo la squadra molto concentrata, l'Empoli è molto organizzato e ha meno paura dopo la vittoria di Firenze e quindi sarà una partita complicata. Vedo una squadra molto coinvolta e partecipe, tutti stanno bene e quindi sono convinto che faremo un grande finale di stagione".



"Io e i nuovi dirigenti ci stiamo conoscendo. I programmi sono importanti e stiamo facendo delle valutazioni. Di contratto non abbiamo parlato. I progetti sono importanti, ma io vorrei pensare solo alla gara di domani. Siamo andati a vedere una partita (Monaco-Dortmund, n.d.r.) insieme per conoscerci. Aubameyang e Mbappé sono due ottimi giocatori, ma ce n'erano in campo tanti di bravi giocatori l'altra sera. Io non voglio fare una lista, ci sarà un budget, si sta scegliendo un metodo di gioco e in base a questo si cercheranno rinforzi che possano essere utili. Il modulo potrebbe cambiare, ma non il metodo, cioè quello che voglio fare in campo. Non voglio fare paragoni tra i vecchi e i nuovi dirigenti. Berlusconi non l'ho sentito, mente Galliani e Maiorino li ho sentiti dopo il derby. Galliani l'ho incontrato per caso al ristorante e mi ha detto che domani potrebbe venire allo stadio"



"Si parla troppo di Bacca. E' un giocatore importante come ce ne sono altri nel Milan. Da lui ci aspettiamo i gol, ma non è che quando non segna vuole dire che ha fatto male. Montolivo? Potrebbe essere convocato, ne ho parlato anche ieri con lui. Credo sia quasi pronto. Mati Fernandez a me piace molto, nel derby ha fatto una grande partita".



"Sento la rivalità con l'Inter, ma non oltre il dovuto. Non c'è nessun problema con Pioli, io dal campo ho avuto la sensazione che l'Inter perdesse tempo e quindi ho fatto quella battuta. Mi dispiace che abbia vissuto così le mie parole, ma credo che sia tutto finito lì".